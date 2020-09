Cristina D’Avena commenta il successo sui social della foto in bikini

Oltre 113mila likes per uno scatto in spiaggia: boom sui social per la cantante, che parla del suo futuro e del suo fidanzato

L’artista è rimasta stupita da questo successo e lo ha commentato in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Monte Carlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i Puffi ottengo tanta attenzione”. Questa foto non è stata pensata per dare un'immagine diversa di Cristina: "Ho sempre amato mostrare la mia femminilità, senza mai essere volgare. Ora mi vedo come una fatina buona caratterialmente, ma ho la grinta necessaria per il mio lavoro, che è bellissimo ma impegnativo".

L’immaginario collettivo ha sempre collegato la 56enne alle canzoni per bambini e alle sigle dei cartoni animati. I suoi grandi successi musicali sono tutti legati a quel mondo e il pubblico di massa ha sempre avuto un grande affetto per Cristina D’Avena. I suoi brani sono conosciuti a memoria da intere generazioni: da “Holly e Benji” a “Mila e Shiro”, da “Kiss me Licia” ai “Puffi”, da “Sailor Moon” a “Pollon combinaguai”, giusto per citare alcune grandi hit tra le 313 pubblicazioni e i 743 brani realizzati in 52 anni di una carriera iniziata allo Zecchino d’Oro nel 1968 con “Il Valzer del Moscerino”.

IL FIDANZATO MISTERIOSO, IL RAPPORTO CON I FAN E IL FUTURO MUSICALE

approfondimento

Cristina D'Avena, 5 curiosità

I fan hanno sempre apprezzato la bellezza di Cristina D’Avena, la quale ha un fidanzato ma non rivela nessun dettaglio in merito, non dicendo nemmeno il suo nome: “C’è troppa curiosità su questo argomento. Stiamo insieme da dieci anni, avevamo amici in comune”. L’emiliana si è soffermata anche sul legame che ha con il pubblico: “Si tratta di un affetto reciproco. Io mi dedico a loro e loro contraccambiano con amore profondo, facendo tante cose bellissime, come macinare chilometri per incontrarmi: organizzano pullman per arrivare prima di me nei luoghi dei concerti e farmi trovare il cartello davanti all’hotel”.

La cantante ha in serbo grandi novità per il suo futuro professionale, ma non si è sbottonata più di tanto sull’argomento: “Un po’ di cose bollono in pentola, ma sono scaramantica. Non so quale partirà prima, se quello televisivo o quello musicale. Mi auguro di poterlo dire presto”.