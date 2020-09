Romina Power ricorda la sorella Taryn su Instagram

Romina Power ha scritto un sentito messaggio parlando di come questa giornata avrà sempre un posto speciale nel suo cuore: “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Per me questo giorno sarà sempre speciale”.

Romina Power: la notizia della scomparsa di taryn

È il 27 giugno 2020 quando Romina Power annuncia la scomparsa di sua sorella su Instagram.

L’artista decide di condividere un filmato in cui felicità, spensieratezza e divertimento fanno da minimo comun denominatore, un lungo messaggio accompagna il video.

Queste le parole della cantante: “Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli ed i suoi quattro nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.