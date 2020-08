Angela Lansbury oggi, la foto della Signora in giallo a Malibu

Lo scatto della scrittrice e detective più celebre del piccolo schermo ha fatto il giro del web diventando virale in pochissimo tempo. L'attrice, che il prossimo 16 ottobre spegnerà 95 candeline, è stata immortalata in California durante il pranzo

Angela Lansbury, la celebre "Signora in giallo" della televisione statunitense, è stata immortalata a Malibu in California con mascherina e occhiali da sole. La foto dell'attrice, ripresa in un momento della sua quotidianità, è diventata subito virale, suscitando l'apprezzamento dei fan che ancora ricordano con piacere le imprese della scrittrice e detective più famosa del piccolo schermo da lei interpretata.

La foto della Signora in giallo, oltre a diventare subito virale, ha scatenato la reazione social di migliaia tra utenti e fan della celebre Jessica Fletcher. L'attrice, in occhiali da sole e mascherina abbassata perché immortalata durante il pranzo, è apparsa in ottima forma alla soglia dei 95 anni (che compirà il prossimo 16 ottobre). Alcuni utenti hanno invitato a proteggerla ad ogni costo, altri hanno espresso ironicamente preoccupazione perché, di solito, dove c'è la Fletcher spunta anche una scena del delitto. La foto è stata scattata in un diner di Malibu in California, dove l'attrice vive, facendo la spola con l'altra sua residenza, una fattoria in Irlanda.

L'ultima apparizione sul grande schermo

L'ultima apparizione nelle sale cinematografiche di Angela Lansbury risale al 2018 con "Il ritorno di Mary Poppins", remake firmato dal regista Rob Marshall, nel quale la Lansbury ha interpretato il ruolo della signora dei palloncini. L'attrice aveva esordito sul grande schermo nel 1944 in "Angoscia" di George Cukor, ma la sua popolarità tra il grande pubblico si deve soprattutto al personaggio di Jessica Fletcher, per il quale ha ricevuto 12 nomination come miglior attrice protagonista agli Emmy Award. Nel 2014 la Lansbury è stata premiata agli Academy con l'oscar alla carriera.