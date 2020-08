È uscito il primo teaser trailer di "Enola Holmes", il nuovo film che andrà in onda su Netflix e che racconta le avventure della sorella minore del famoso investigatore Sherlock Holmes. La pellicola si basa sulla serie di libri scritti da Nancy Springer. Nel cast Millie Bobby Brown, che vestirà i panni della giovane protagonista, ed Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes.

I protagonisti del film

Il nuovo film Netflix avrà come protagonista la star quindicenne di "Stranger Things" Millie Bobby Brown che vestirà i panni di Enola Holmes. La Brown, tramite la sua azienda PCMA Productions, sarà anche la produttrice della pellicola. Accanto a lei, Henry Cavill nel ruolo del fratello maggiore, Sherlock Holmes, Sam Claflin in quello dell'altro fratello Mycroft ed Helena Bonham Carter nei panni della madre dei tre: Eudoria. Alla regia Harry Bradbeer, che ha vinto agli Emmy per la serie comica "Fleabag".

L'indizio sullA DATA nel tweet

Se il trailer non svela nulla sulla possibile data di uscita del film sulla piattaforma, qualche indizio in più arriva dal tweet con il quale Netflix ha lanciato il teaser. Nel post compare, infatti, questa scritta: "alone loshme reeebtpms wnettyrhitd". Nient'altro che l'anagramma di "Enola Holmes September Twentythird", ovvero "Enola Holmes, 23 settembre".