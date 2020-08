Serena Williams, la dolcissima foto con la figlia

Tanti i like piovuti sulla tenera immagine pubblicata da Serena Williams su Instagram. Nello scatto si vede la campionessa di tennis in ginocchio, con un costume rosa da principessa. Dietro di lei, a sistemarle l'abito sulle spalle, la figlia Olympia , che indossa lo stesso vestito principesco della madre. “Mi copre già le spalle, come per sempre farò con le sue" ha scritto Serena a corredo della foto.

Non è certo la prima volta che Serena Williams condivide via social immagini della figlia e non è nemmeno la prima volta che le due si divertono ad indossare lo stesso vestito . Qualche settimana fa la 38enne americana ha pubblicato un video nel quale indossa un abito giallo, quello di Belle de “La bella e la bestia”. Lo stesso identico vestito, in miniatura, è indossato anche dalla piccola Olympia e le due si divertono a cantare e ballare sulle note delle canzoni del cartone animato.

“È stato un miracolo avere la mia bambina, le cose sono state molto complicate”, ha spiegato tempo fa Serena Williams in un'intervista, parlando del giorno del parto. “È stata una giornata fantastica per me, tutto è andato in discesa dopo una fase difficile”. Già perché il giorno della nascita di Olympia alcune complicazioni hanno messo in pericolo la vita stessa della campionessa, che ha subito un taglio cesareo d’emergenza visto che la frequenza cardiaca della piccola si era abbassata durante le contrazioni. Le cose, per Serena, non sono migliorate nemmeno dopo il parto. “Mi sentivo a corto di fiato e, siccome non stavo prendendo i miei soliti anticoagulanti, ho capito che stavo per avere un’embolia polmonare”, ipotesi poi confermata dagli stessi medici. Dopo alcuni colpi di tosse la ferita del cesareo si è riaperta e Serena è stata operata di nuovo. I medici le hanno trovato un grosso ematoma nell’addome causato da un'emorragia provocata dai fluidificanti del sangue che le avevano dato per evitare l’embolia. Per sei settimane Serena è rimasta immobilizzata a letto, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e oggi la 38enne è una mamma felice.

Serena Williams e l'amore con Alexis

Alexis Olympia Ohanian Jr, questo il nome completo della bambina, è nata il 1 settembre del 2017 dall'amore tra Serena e Alexis Ohanian, multi-milionario co-fondatore del sito internet Reddit. La coppia si è sposata Il 16 novembre 2017 con una cerimonia da favola (e blindatissima) al Contemporary Arts Centre di New Orleans, che secondo il Daily Mail sarebbe costata circa 1 milione di dollari. Olympia potrebbe non rimanere figlia unica a lungo: la vincitrice di 23 Slam e il marito hanno infatti in mente di allargare presto la famiglia, come ha ammesso lo stesso imprenditore in un'intervista: “Serena è molto concentrata sul suo lavoro, ma vorremmo avere altri figli. All’inizio scherzavo dicendo che volevo una squadra di calcio. Ora sarei felice anche di una squadra di basket, ma non succederà. Serena ha ancora molto altro da dare al tennis. È una mamma davvero super e questo le dà un’immensa forza, sono sicuro che potrà essere un modello per Olympia“. Intanto la piccola ha già messo un piedino nel mondo dello sport: Serena, Alexis e la figlia, infatti, sono tra i proprietari dell'Angel City, una nuova squadra di calcio femminile che prenderà parte alla National Women's Soccer League.