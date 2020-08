Simon Cowell cade da una bici elettrica: per lui 6 ore sotto i ferri

Bruttissimo incidente domestico per Simon Cowell, produttore musicale e famoso conduttore tv del mondo anglosassone: è caduto mentre provava una bicicletta elettrica nel cortile di casa, a Malibu, e ha riportato danni alla schiena. E' stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di sei ore.



Per altro Simon Cowell era atteso da un importante appuntamento perché proprio la prossima settimana è in programma il primo live del suo America's Got Talent. Chi lo ha incontrato ultimamente ha parlato di un uomo nuovo grazie a uno stile di vita più corretto e attento. Questa filosofia prevede l'allenamento con la bicicletta. Per altro da poche settimane Cowell era (ri)diventato unico proprietario dei format X Factor e Got Talent..