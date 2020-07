Aquileia Film Festival, il programma dell'edizione 2020

Come ogni anno saranno diversi gli ospiti. Nella serata del 28 luglio si sono alternati sul palco Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia, e Orietta Rossini, direttrice del Museo dell'Ara Pacis di Roma, mentre oggi il portagonista sarà Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). Il 30 luglio, invece, è atteso Giuliano Volpe ordinario di Metodologia della Ricerca archeologica e per la serata conclusiva Mario Tozzi (31 luglio), il conduttore di "Sapiens, un solo pianeta", programma di Rai 3.

Da martedì 28 a venerdì 31 luglio, e poi lunedì 3 agosto, sul palco di piazza Capitolo e Piazza Patriarcato, ad Aquileia, si alterneranno cinema, archeologia e grandi divulgatori scientifici in una formula ormai rodata. Ieri, infatti, si è aperta l'11esima edizione dell’ Aquileia Film Festival , la rassegna organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm e il patrocinio del Comune di Aquileia. La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma è necessario prenotarsi online ( www.fondazioneaquileia.it ).

Diretta streaming

approfondimento

Tutte le serate, tranne quella di lunedì 3 agosto, saranno trasmesse anche in streaming sul sito www.fondazioneaquileia.it. Online anche la serata di ieri sera, durante la quale è stato proiettato "Le tre vite di Aquileia", il docufilm voluto dalla Fondazione Aquileia per far conoscere al grande pubblico la storia millenaria della città. La pellicola è stata realizzata da 3D Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Istituto Luce Cinecittà, con la regia di Giovanni Piscaglia.