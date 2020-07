Premi Flaiano, Helen Mirren smacchia la giacca di Aldo Baglio

Più di 200.000 visualizzazioni per il filmato pubblicato dalla pagina Instagram di Aldo, Giovanni e Giacomo

Premi Flaiano: Helen Mirren protagonista

I Premi Internazionali Flaiano rappresentano uno degli eventi mediatici più celebri e popolari nel mondo dell’arte del Bel paese. Sabato 4 e domenica 5 luglio Pescara ha ospitato la quarantasettesima edizione assegnando i premi per la narrativa e l’italianistica nella prima giornata e quelli per il cinema, il teatro, la televisione e il giornalismo in quella conclusiva.

Protagonista assoluta di questa eiezione una delle dive più famose, amate e iconiche a livello internazionale, ovvero Helen Mirren.

Helen Mirren e Aldo Baglio: il video virale

Aldo Baglio e Helen Mirren sono i protagonisti del video virale pubblicato dalla pagina Instagram di Aldo, Giovanni e Giacomo che al momento conta oltre 200.000 visualizzazioni.

Il filmato, dalla durata di circa trenta secondi, vede il Premio Oscar per il film The Queen - La regina alle prese con la pulizia della giacca dell’attore siciliano. Infatti, come raccontato dallo stesso, Lunetta Savino avrebbe versato del vino rosso sul suo abito, subito prontamente smacchiato da Helen Mirren.