Dove vivere un giorno da antico Romano?

Nasce un nuovo parco a tema: si chiama Roma World e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, regalando la possibilità di vivere una giornata immersi nella natura, come duemila anni fa, in un vero villaggio accampamento delle legioni Romane.

Roma World, che è uno dei primi nuovi progetti turistici ad aprire in Italia al termine dell’emergenza sanitaria, nasce a fianco di Cinecittà World.

Nel parco si può ritrovare il vero contatto con la natura: vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, correre sulle Bighe di Ben Hur, immergersi nel bosco e vivere un’esperienza unica… lì dove tutto ebbe inizio!

LE AREE TEMATICHE

Roma World si estende per 5 ettari di campagna Romana, tra boschetti di sughero e prati incontaminati. Il grande portale dell’accampamento (il Castrum) attende all’ingresso. Al centro del parco l’Arena dei Gladiatori, un ring dove assistere alle sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada (Gladio) guidati da istruttori professionisti. Alla sinistra la Taberna, il ristorante del parco, dove provare l’esperienza di mangiare come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Alla destra l’Accampamento dove gli amanti dell’outdoor possono dormire la notte, come in un campeggio di duemila anni fa. Passeggiando per il villaggio è possibile sentire i versi degli animali della fattoria didattica per ritrovare il vero contatto con la natura: capre, pecore, maialini, chiassose oche, papere, conigli e cavallini Pony a disposizione per portare i bambini in giro per il villaggio. Laboratori didattici e sessioni di feeding per capire come nutrire gli animali e prendersi cura di loro. Sul bordo del villaggio l’Arena dei Rapaci dove ammirare ed interagire con alcuni dei più spettacolari esemplari.

Un vero e proprio viaggio nel tempo in cui i bambini sono protagonisti: oltre ai giri sui pony, ad attenderli la possibilità di cimentarsi con il tiro con l’arco, i percorsi avventura nella piccola foresta, il bosco delle sughere ed i giochi all’aria aperta di una volta organizzati dagli animatori del villaggio. Per gli amanti della natura la possibilità di visitare gli scorci suggestivi del parco accompagnati da un biologo (Tour Botanico).

Spazio anche per gli amanti di Cinema con la possibilità di visitare lo spettacolare set di “Ben Hur” dal film kolossal del 1959, pluripremiato con ben 11 Oscar, e di provare l’emozione di salire su una biga.

Biglietti e dettagli di Roma World sono disponibili sul sito Romaworld.