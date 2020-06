Antonello Venditti celebra su instragram lo scudetto della Roma 2001

E' considerato il concerto più affolato della storia. In modi differenti ci sono state circa un milione e 800mila persone. Si è trattato di quello che Antonello Venditti ha tenuto a Roma il 24 giugno 2001 per celebrare lo scudetto della sua Roma. Sono passati 19 anni ma il ricordo è ancora profondo. Al punto che l'artista ha voluto ricordarlo con un post su instagram, un filmato di pochi minuti di quella notte magica. Per la società di Trigoria si è trattato dello scudetto numero tre.