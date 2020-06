Alessia Marcuzzi: in bikini a 47 anni mostra un fisico da urlo

Alessia Marcuzzi è più in forma che mai, e non perde occasione per dimostrarlo.

In vacanza a Sabaudia, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae di spalle mentre sale le scale. Impossibile non notare la perfezione del suo lato B che, a dispetto dei suoi 47 anni, sembra quello di una ventenne.

Alessia Marcuzzi, un lato B perfetto

Slip bianco di proporzioni minime e petto scoperto, Alessia Marcuzzi si è resa protagonista di uno scatto decisamente hot. Uno scatto che la ritrae di spalle mentre, coi capelli raccolti e il suo fisico da urlo, sale le scale di un piccolo belvedere sul mare.

A notare la sua bellezza non sono stati solamente i suoi followers non celebri, però: anche i vip si sono prodigati in commenti entusiasti, e in migliaia di like. “(Imitazione di Totò) Questa faccia non mi è nuova” scherza Nicola Savino, conduttore de “Le Iene” insieme a lei. “Peccato che il mare sia leggermente increspato…” gli fa eco Rudy Zerbi. E poi Emma Marrone (“Che bona!”), Marica Pellegrinelli, Federica Fontana, Sarah Felberbaum (“E vabbè!”), Elisabetta Canalis, Mara Venier, Giulia Bevilacqua, Eva Riccobono, la iena Andrea Agresti (“Che belle scale, architettura greca?”), Cristina Parodi, Caterina Balivo.

Una pioggia di commenti e di apprezzamenti, con cui i fan non vip non possono che trovarsi d’accordo: Alessia Marcuzzi, a quasi cinquant’anni, è in forma strepitosa.