E' morta Vera Lynn, aveva 103 anni. Cantò We'll meet again

Ha attraversato il Novecento e i primi vent'anni del terzo millennio avvolta nella leggenda. Se ne è andata, all'età di 103 anni, Vera Lynn, una cantante inglese divulgatrice di un repertorio di brani patriottici e protagonista di concerti per le truppe Alleate durante la Seconda Guerra mondiale. Gli Stati Uniti hanno avuto Marilyn Monroe, il Vecchio Continente Vera Lynn. Il nome di battaglia, si perché se avesse avuto il passaproto italiano sarebbe stata una staffetta partigiana, era The Forces Sweetheart proprio in virtù dei concerti organizzati per l’esercito britannico impegnato sui fronti d'Egitto, India e Birmania. La sua canzone simbolo è We’ll Meet Again recentemente cita dalla Regina Elisabetta in un intervento ufficiale durante la fase più drammatica dell’emergenza coronavirus.



E' nata nel 1917, quando i cannoni della Prima Guerra mondiale ancora scuotevano le coscienze e mangiavano vite. La voce non ha tardato a diventare conosciuta, tra canzoni e interventi radiofonici, ma la grande popolarità abbraccia Vera Margaret Welch, questo il suo vero nome, quando emerge che è la più amata dalle truppe. E dunque sir Winston Churchill e il suo staff decidono che è la persona perfetta per mandarla al fronte a cantare per i ragazzi impegnati a smantellare il nazi-fascismo. Negli anni Sessanta diventò conduttrice televisiva, senza mai smettere di cantare. Nel 1995 la sua ultima esibizione pubblica. A Buckingham Palce. Oggi un popolo canta We'll Meeet Again...ci incontreremo ancora.