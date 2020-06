Silvia Provvedi è diventata mamma: ha partorito una bimba, Nicole

approfondimento

Chi sono Le Donatella, il duo musicale nato a X Factor

La bambina è il frutto dell’amore tra Silvia Provvedi e Giorgio de Stefano, imprenditore italiano. Ma, come la mamma ha più volte ribadito è come se avesse… due mamme! Silvia è infatti legatissima alla gemella Giulia, sua compagna d’avventure e sua migliore amica. «Gioco spesso col pancione di Silvia e ascolto la mia nipotina. Anche perché balla come una matta e io mi autoconvinco che sia perché sente la mia voce» raccontava qualche giorno fa la Donatella bionda, parlando della sorella come della “sua metà”.

«Sono molto serena, la pancia pesa ma l’unica cosa che mi importa è che la bimba stia bene. Avere un figlio non è un progetto lavorativo, né un pacco natalizio: è una grandissima responsabilità» diceva invece Silvia. Che spiegava: «Mia sorella Giulia sarà una mamma bis ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole».

Silvia Provvedi e l’amore per Giorgio

Del compagno Giorgio, invece, Silvia ha detto: «Giorgio cambierà i pannolini e si alzerà di notte. In più sarà presente al parto».

Del suo Giorgio, la neomamma è davvero innamorata. «Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole. Oltre ovviamente alle qualità estetiche, è qualcosa di molto più profondo questo amore: Giorgio è un uomo estremamente presente. La prima cosa che mi ha colpito di lui è quanto mi facesse ridere, mi mancava la leggerezza» raccontava agli inizi della gravidanza. Una gravidanza inaspettata, ma che i due hanno accolto con immensa gioia.

E le nozze? «È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo» confessava. Il primo dei sogni, la nascita della bimba, si è appena realizzato. Ora non resta che aspettare di vederla con l’abito bianco...