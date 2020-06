Meghan Markle, 10 curiosità poco note sulla duchessa ribelle

Meghan Markle è tra le persone più chiacchierate al mondo. Nel bene o nel male. Eppure ci sono aspetti che non conosciamo. Lo trovate nel libro "Meghan Markle. Una duchessa ribelle" di Cristina Penco. Che ha identificato per noi 10 curiosità su Meghan

Ci sono libri che sono più di un libro. Perché le parole portano in dote un alone di romanticismo che va oltre le righe che scorrono e le pagine che svoltano. Meghan Markle. Una duchessa ribelle di Cristina Penco (Diarkos Editore). Da quando è entrata nella vita del Principe Harry, e della Corona inglese, si può sostenere che sia entrata nelle nostre case. Ha portato turbamento a corte. A volte ha infranto il protocollo. Ma mai è risultata antipatica o sopra le righe. Cristina Penco ci mostra una Meghan Markle inedita, il suo lbro è un qualcosa che va oltre la biografia perché della protagonista mostra l'anima. Se volete comprendere il confine tra favola e realtà questa è la lettura giusta. Cristina Penco ha identificato per noi 10 curiosità sulla Markle. Ma nelle sue pagine ce ne sono molte altre. Perché quello che ritrae, oltre al personaggio, è un'epoca.

approfondimento Harry & Meghan: Escaping the Palace, in arrivo il film sulla Megxit

1) Da parte di madre Meghan Markle discende da uno schiavo di origine africana che lavorava nelle piantagioni di cotone della Georgia a metà ‘800. Più o meno nello stesso periodo, un’antenata del ramo paterno faceva la cameriera nel Castello di Windsor.



2) Harry e Meghan sarebbero cugini di 15° grado: un loro avo comune diventò sceriffo nella contea inglese di Durham alla fine del XV secolo. Lei sarebbe imparentata alla lontana anche con William Shakespeare e Winston Churchill.

3) A 11 anni Meghan scrisse una lettera all’allora first lady Hillary Clinton per protestare contro una pubblicità sessista di una multinazionale (“Tutte le donne d’A­merica combattono l’unto di pentole e padelle”). La Clinton le rispose. Il claim dello spot fu cambiato (“Tutti gli ameri­cani combattono l’unto di pentole e padelle”).



4) Quando studiava alla Northwestern University a Chicago, Meghan fece uno stage all’ambasciata statunitense a Buenos Aires e prese in considerazione la carriera politica. Tuttavia, successivamente, non passò il test per diventare una funzio­naria del Dipartimento di Stato.



5) Prima di conoscere il principe inglese la Markle recitava nella serie tv Suits. In precedenza ha fatto diversi lavori: commessa in una yogurteria, cameriera, direttrice di sala in un albergo, comparsa in un video di Tori Amos, confezionatrice di pacchi regalo e insegnante di calligrafia.