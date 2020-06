Gegè Telesforo: carriera e successi

Dal debutto in radio all'affermazione televisiva, da oltre quarant’anni Gegè Telesforo tiene compagnia al pubblico con talento e passione per la musica

Gegè Telesforo: il successo

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia alla fine degli anni ’70 quando la sua voce accompagna gli ascoltatori di Radio Foggia all’interno del programma Dimensione Jazz, negli anni successivi la sua popolarità aumenta sempre di più grazie a celebri trasmissioni televisive che lo rendono noto al grande pubblico.

Parallelamente, Gegè Telesforo continua la sua carriera di musicista, polistrumentista e produttore diventando uno degli artisti jazz più noti d'Italia collaborando anche con alcuni dei nomi più illustri del panorama discografico nazionale e internazionale; il suo ultimo progetto si intitola Il Mondo in Testa.

Non mancano concerti per il Bel paese e l'impegno in importanti battaglie, infatti nel 2017 diventa anche UNICEF Good Will Ambassador per il progetto SoundzforChildren.

Gegè Telesforo è anche molto attivo sui social grazie a un profilo Instagram dove tiene aggiornati i fan sui progetti in corso convivendo anche momenti della vita, come ad esempio le giornate negli studi di registrazione.