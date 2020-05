Fabio Volo presenta a Sky Tg24 l’ultima puntata di “The Orchite Show”

Lo scrittore e attore sarà ospite alle 16.45 per parlare della fine del suo programma, progetto casalingo portato avanti con un telefono per le riprese e un computer per il montaggio. In questo appuntamento finale si celebreranno tutte quelle cose positive che abbiamo potuto vivere in queste strane giornate di lockdown

Fabio Volo sarà ospite alle 16.45 a Sky Tg24 per presentare l’ultima puntata di “The Orchite Show”, che sarà disponibile a partire dalle 17 sui suoi profili Facebook e Instagram.

L’attore, scrittore, conduttore radiofonico e tv, ha voluto festeggiare la fine del programma mettendo al centro, ancora una volta, l’allegria, quella che ha cercato di portare sin dalla prima puntata, anche in pieno del lock-down (LO SPECIALE CORONAVIRUS). E cosa c’è di più allegro del Natale?

L’ultima puntata: Christmas Edition!

In quest’ultimo appuntamento, infatti, si celebreranno tutte quelle cose positive che abbiamo potuto vivere durante queste strane giornate e che molto hanno in comune con il periodo natalizio: il tempo trascorso con i propri cari, la possibilità di riscoprire la propria casa e i propri spazi, e tutti i valori davvero importanti della vita. Tutto questo, ovviamente, verrà fatto in chiave “Volo” e quindi attraverso un vero e proprio Christmas Party!

Ospite della puntata Luca Barilla, vicepresidente del Gruppo Barilla, che ha scelto di sostenere "The Orchite Show" devolvendo, d’accordo con Volo, la somma di 100.000 euro a enti impegnati nella tutela e nel supporto delle comunità locali impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Durante il suo intervento ci sarà una cerimonia di firma di uno speciale assegno, un rito simbolico con cui dare voce alla donazione dell’azienda.

The Orchite Show

Diversi gli amici che sono intervenuti nel corso delle nove puntate: J-Ax, Orietta Berti, Antonio Cassano, Paola Cortelllesi, Salvatore Esposito, Michelle Hunziker, Jovanotti, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Gianni Morandi, Davide Oldani, Max Pezzali, Valentino Rossi, Fabio Rovazzi, Giuliano Sangiorgi, Marco Santin, Rocco Siffredi, Mara Venier e Carlo Verdone.

"The Orchite Show" è stato un progetto casalingo, a budget zero, portato avanti con un telefono per le riprese e un computer per il montaggio. Fabio Volo ha, ancora una volta, provato a cambiare le regole della comunicazione, sempre però, mettendo al centro il pubblico e il bisogno di allegria.