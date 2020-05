Più di 300 artisti parteciperanno a un evento live condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada per sostenere i professionisti del settore in difficoltà per la pan­demia. Gli spettacoli, in base al nuovo Dpcm, ripartiranno il 15 giugno. Distanziamento di un metro in sala e in scena, 200 spettatori al massimo in spazi chiusi