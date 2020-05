Il lockdown (LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha colpito un po’ tutti, vip e non vip. E, sin da quando è iniziato l’isolamento, le celebrities di ogni angolo del pianeta si sono cimentate in tutorial che - per protagoniste - hanno la bellezza e la cucina.

Ora, a regalare i loro segreti di bellezza sono Kourtney e Khloe Kardashian. Che, con un video su YouTube, hanno condiviso la loro “hair routine”.

Kourtney e Khloe, il segreto dei loro capelli

Nel reality “Al passo con i Kardashians”, Kourtney e Khloe sono abituate a iniziare le giornate sedute davanti allo specchio, con un hair stylist che si occupa dei loro capelli. Ora, però, costrette in casa dall’emergenza sanitaria, hanno deciso di adottare un approccio più “rilassato”.

«Questi sono i miei capelli dopo essermi fatta una doccia, averli lasciati asciugare e averci dormito sopra: non li ho neppure spazzolati» esordisce Kourtney Kardashian, nel video condiviso sul canale YouTube di Poosh. L’effetto mosso? Lo si deve alle trecce, che fa quando i capelli sono ancora bagnati. Lei e la sorella hanno poi risposto alle domande delle fan, che hanno chiesto loro come fanno a tenere i capelli così puliti e in ordine anche durante gli intensi allenamenti che fanno ogni giorno.

«Da quando è iniziato l’isolamento, ho smesso di farmi lo shampoo: lavo i capelli unicamente con l’acqua, e tolgo quella in eccesso con un foulard di seta. Dopodiché, li avvolgo in un turbante mentre faccio una maschera al viso» rivela Kourtney. Che, il foulard di seta, lo utilizza anche per andare a dormire. E Khloe? «All’inizio di ogni settimana lavo e asciugo i capelli col phon. Uso spesso lo shampoo secco, e quando mi alleno faccio sempre la coda o uno chignon». Per poi rivelare che, durante i workout, i suoi capelli sembrano sempre asciutti e puliti per una questione di montaggio: non riprende certo la pausa che fa, per lasciar asciugare la sua chioma!