Attacco hacker a studio legale di Madonna, Lady Gaga e Springsteen

Lo studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks, specializzato in media e intrattenimento, che ha tra i suoi clienti musicisti del calibro di clienti come Madonna, Robert De Niro, Lady Gaga, Nicki Minaj e Bruce Springsteen ha affermato che i sistemi dell’azienda sono stati vittime di un attacco cyber, mettendo potenzialmente a rischio una grande quantità di dati sensibili pari a circa 750 giga di informazioni tra contatti personali e contratti.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i dati rubati ci sono numeri di telefono, indirizzi email, corrispondenza personale, contratti e accordi di non divulgazione. Secondo Emsisoft, un’azienda di sicurezza informatica, gli hacker avrebbero postato le prove del furto in un forum sul dark web che consente agli utenti di nascondere la loro identità tramite sistemi di cifratura. Un documento che sarebbe stato pubblicato dal gruppo è un dettaglio di un contratto per il tour di Madonna Madame X del 2019-2020.

“Confermiamo che siamo stati vittime di un cyberattacco”, ha riferito al mensile Rolling Stone un rappresentante di Grubman Shire Meiselas & Sacks, lo studio legale in questione. “L’abbiamo notificato ai nostri clienti e al nostro staff. Abbiamo assunto esperti di caratura mondiale specializzati in questo genere di cose e stiamo lavorando a ritmi serrati per risolvere il problema".

Precedentemente, gli stessi hacker conosciuti come Revil o Sodinokibi avevano attaccato l'agenzia di cambio di valuta estera Travelex.