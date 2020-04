di Matteo Rossini

Ricky Martin e Jwan Yosef sono una delle coppie più amate e popolari del mondo di Hollywood. La popstar e l’artista hanno dato il benvenuto al piccolo Renn. Vediamo insieme lo scatto emozionante pubblicato dalla voce di “Livin’ La Vida Loca”.

Ricky Martin: da “La Copa de la Vida” al duetto con Christina Aguilera

Ricky Martin, classe 1971, è uno dei nomi di maggior successo della scena discografica internazionale. Nel corso degli anni il cantante si è imposto come portabandiera della musica latina nel mondo grazie a brani in grado di vendere milioni di copie.

La grande esplosione mediatica dell’artista arriva con il singolo “La Copa de la Vida”, scelto come inno ufficiale dei Mondiali di calcio disputati in Francia nel 1998. Negli anni successivi Ricky Martin inanella un successo dietro l’altro, tra questi "Maria", “She Bangs”, "Come with Me”, "La Mordidita" e "Vente Pa' Ca”; da ricordare anche i numerosi duetti con i più grandi artisti pop: “Nobody Wants To Be Lonely” con Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Genie In A Bottle”) e “Adrenalina” con Wisin e Jennifer Lopez.