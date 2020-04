Jaime Lorente, chi è la fidanzata Maria Pedraza

Tra i protagonisti più apprezzati di “La Casa di Carta” c’è Jaime Lorente, attore spagnolo che interpreta il ruolo di Denver. Presente anche nel cast di “Elite”, altra grande serie di successo, è tra i più cercati sul web e grazie alla serie “La Casa di Carta” ha conosciuto anche l’amore. Infatti Jaime Lorente è fidanzato con Maria Pedraza, l’attrice che interpreta Alison Parker. La stessa è presente anche nella serie Élite nei panni di Marina Nunier Osuna, protagonista della prima stagione della serie. I due attori si sono conosciuti nel 2018 sul set de “La Casa di Carta” e spesso compaiono insieme anche sui social. Un’unione che ha reso felice tantissimi fan e che ha portato alla creazione di account Instagram dedicati alla coppia. Diamo un’occhiata alla carriera di Maria Pedraza, fidanzata di Jaime Lorente, entrambi protagonisti della serie “La Casa di Carta”.

I ruoli in “La Casa di Carta” ed “Elite”

Maria Pedraza ha debuttato nel mondo della recitazione nel 2017 grazie a Esteban Crespo, regista che l’ha scoperta e dato inizio alla sua carriera. L’attrice appare per la prima volta sul grande schermo nel film “Amar” e nella serie “Si gueras tù”. La svolta arriva tra il 2017 e il 2018 quando Maria Pedraza entra a far pare del cast di “La Casa di Carta” ed “Élite”. Nella serie tv ideata da Álex Pina interpreta una figura fondamentale, l’ostaggio più importante dei rapinatori essendo figlia dell’ambasciatore britannico. L’enorme successo ottenuto le ha permesso di guadagnare così tanta popolarità da apparire spesso in serie tv dove interpreta se stessa. È accaduto per la serie tv “Dìas de cine”, uscita nel 2017, e in un episodio della serie spagnola “Versìon Española” del 2018. Nel 2019 Maria Pedraza è tornata al cinema dopo il debutto in “Amar” e ha fatto parte del cast di “Chi porteresti su un'isola deserta?”, film diretto da Jota Linares.

La passione per il ballo e il successo su Instagram

Appassionata di ballo, ha frequentato l’accademia per diventare ballerina classica ma poi su consiglio dell’ex fidanzato ha optato per un corso di recitazione anche per alcuni infortuni che hanno minato il suo fisico. L’inizio della sua carriera è arrivato grazie ad Instagram. Infatti il regista Esteban Crespo l’ha trovata e scelta personalmente come protagonista del suo film grazie agli scatti pubblicati sul social. Ora il profilo di Maria Pedraza è seguito da oltre nove milioni di persone grazie prima ad un passato da influencer e ora per i successi della sua carriera. L’attrice si è ritrovata sul set con l’attuale Jaime Lorente e Miguel Herran sia per “La Casa di Carta” che per “Elite”. Una pura casualità come spiegato più volte dagli stessi protagonisti e dai registi. Infatti all’epoca i casting della serie “Elite” sono avvenuti prima del grande successo ottenuto da “La Casa di Carta”.