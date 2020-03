NickJr, Nickelodeon e Super!

L’area kids & family di ViacomCBS sostiene la campagna #iorestoacasa e propone una programmazione adatta ai bambini più piccoli che cercano stimoli e per i ragazzi, che hanno bisogno di svago tra una lezione telematica e l’altra. L’obiettivo è imparare attraverso il divertimento stimolando la naturale curiosità dei bambini e invitarli a sperimentare tutti i nuovi elementi del mondo con cui vengono a contatto per renderli fin da subito protagonisti. La colazione su NickJr, (Sky 603), è con agli amici a quattro zampe, i Paw Patrol che con le loro avventure aiutano ad apprendere i valori dell’amicizia. La mattina si impara con i Bubble Guppies che spiegano alcune semplici nozioni di scienza, matematica e l'alfabetizzazione attraverso le storie di Gil, Molly e della regina del dramma Deema. Nel pomeriggio azione e avventura con la squadra dei Top Wing, dalle 16.30 si gioca con i cuccioli di Paw Patrol e, sempre in loro compagnia, ci aspetta un avventuroso fine di serata che prevede un doppio episodio dalle 19:00. Nel weekend dalle 7 alle 10, sempre su NickJr, va in onda la maratona di Ryder e i suoi cuccioli, e dei Paw Patrol con tante nuove avventure ambientate ad Adventure Bay. Nickelodeon (Sky 605), è il canale dedicato al target scolare che comunica ai ragazzi, attraverso il divertimento, l’allegria, la risata sana e dirompente, i valori dell’amicizia e della condivisione. La mattina parte con le avventure della famiglia più numerosa di sempre A Casa dei Loud, la serie animata che trasmette il valore della diversità. Il pomeriggio live action con le avventure dei protagonisti dei Thundermans, Game Shakers e Henry Danger, quest’ultimo protagonista anche dei weekend con una maratona speciale dalle ore 8 alle 9.30. Umorismo, risate e divertimento sono le caratteristiche delle storie e delle avventure trasmesse dal canale. Su Super! (canale 47 del dtt e 625 di Sky) la programmazione della mattina è dedicata ai più piccoli con la serie animata Team Jay, la zebra divertente che adora il calcio e condivide questa grande passione con i suoi piccoli amici: Matteo e Cami. Dal 20 marzo ogni venerdì alle ore 20.00 parte LET'S MOVIE: un appuntamento imperdibile da gustarsi davanti ad una ciotola di pop-corn e con una ricca programmazione di film, tra cui: La gang del bosco, Addams Family 2, Madagascar 3. E ancora, dal 29 marzo alle 16.30 arrivano gli imperdibili Miraculous Day con i primi 5 episodi della terza e attesissima stagione di Miraculous con l’amatissima Lady Bug. Inoltre non dobbiamo dimenticare anche il supporto dell’online grazie ai tre siti ufficiali dei canali: nickjr.it, nicktv.it e supertv.it con tante attività per i più piccoli, giochi, quiz e curiosità dal mondo delle teen star per i più grandi.

DeAKids e DeAJunior

Da sempre i canali tv del gruppo De Agostini mettono al centro delle proprie produzioni originali e delle serie proposte in onda la visione familiare per genitori e bambini. Si comincia alle 8.15 del mattino con “Yo Yoga!”, il programma condotto dalle maestre Renata Centi e Francesca Senette che avvicina grandi e piccoli alla disciplina orientale: dal saluto al sole alle posizioni più semplici da fare in salotto, il programma attraverso le spiegazioni delle due maestre aiuta i ragazzi e gli adulti a casa, regalando momenti di attività fisica riflessione e svago. Il programma sarà anche in onda alle ore 14.10. Dal 20 marzo arriva sul canale la nuova stagione del programma con puntate inedite nell’appuntamento pomeridiano delle 14.10. Si prosegue alle ore 14.20 con “Freestyle Tutta un’altra stanza”, il programma condotto da Giovanni Muciaccia che aiuta i ragazzi a casa a rinnovare le proprie camerette con oggetti di recupero e piccoli lavoretti da fare a casa, illustrati in onda da Giovanni Muciaccia e dalle sue aiutanti. Spazio poi alle 14.50 a “Missione Cuccioli”, il programma condotto dai dog trainer Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi che aiuta i ragazzi a prendersi cura del proprio cucciolo. Il programma fornisce consigli dalla preparazione della pappa ai giochi da fare insieme al proprio cane passando per come educare il cane a stare in un appartamento. Le serate proseguono con le grandi serie di animazione del canale: da “Masha e Orso” il cartone russo più amato dai bambini italiani a “Hey Duggee”, la serie prescolare distribuita da BBC Worldwide che racconta le vicissitudini di cinque bambini-animali che nel doposcuola frequentano un gruppo Scout fino alla serie “Bing”, nuovo cult dei bambini in cui il coniglietto protagonista, creato dalla penna dello scrittore inglese Ted Dewan, vive ogni giorno sfide che sembrano più grandi di lui. Dal 20 marzo è arrivato sul canale il nuovo programma, già visibile on demand su Sky, “Tai Chi One” che avvicina i ragazzi al tai chi condotto da Manuela Blanchard, che torna in tv 22 anni dopo l’ultima puntata di Bim Bum Bam. Manuela Blanchard condurrà il programma questa volta con un nuovo puppet, Tino, creato da Jim Henson Company, la casa di produzione dei pupazzi dei Muppets e di Sesame Street. Su DeAKids e DeAJunior andranno in onda i video messaggi dei talent dei due canali che invitano ragazzi e famiglie a stare a casa e raccontano come stanno trascorrendo le loro giornate suggerendo attività da fare. Su DeAKids andranno in onda i video di Jody Cecchetto e del cast del programma “Ready Music Play!” composto da Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu, di tutti i ragazzi del cast della serie “New School” formato da Cloe Romagnoli, Matteo Valentini, Edoardo Tarantini, Noemi Brazzoli e Alice Papes e dei due dog trainer di “Missione Cuccioli” Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi. Su DeAJunior andra’ invece in onda il video messaggio di Francesca Senette, conduttrice di “Yo Yoga!”. Ricordiamo inoltre le due call to action per i ragazzi a casa. Su DeAKids, il canale chiederà ai ragazzi cosa fanno a casa e inviterà i telespettatori ad andare sul sito www.deakids.it per inviare video foto o il lip sync della canzone preferita. Su DeAJunior, il canale chiederà invece alle famiglie di inviare sul sito www.deajunior.it foto video e disegni delle attività fatte a casa con mamma e papà. Tutti i video, le foto, i disegni e i lip sync andranno poi in onda sui due canali.

Cartoon Network

È in arrivo su Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) un appuntamento davvero speciale che tutti i fan del gatto blu più simpatico e irriverente di sempre non potranno perdere. Dal 26 marzo al 5 aprile andrà in onda il pop up channel LO STRAORDINARIO CANALE DI GUMBALL. Per undici giorni Cartoon Network+1 sarà infatti interamente dedicato alle avventure di Gumball, Darwin e tutti gli altri protagonisti della serie cult, che continua ad affascinare grandi e piccoli, con una selezione degli episodi più spassosi della serie. Lo show racconta le avventure giornaliere di Gumball alle prese con la scuola, l’adolescenza e la sua famiglia del tutto anticonvenzionale. Attorno a lui ruotano gli amici, personaggi fuori dell’ordinario eppure vicinissimi all'immaginario quotidiano di ogni bambino. Tra i compagni di scuola, un tyrannosaurus rex, una nocciolina cheerleader e una banana, mentre una buffa scimmia è la bisbetica direttrice della scuola. All’interno del pop channel non mancherà l’appuntamento con lo speciale IL DIARIO DI DARWIN, spin-off della serie che racconta di Darwin, il pesce rosso migliore amico di Gumball, seduto al suo computer di casa mentre è intento a creare il diario della scuola. In ogni puntata Darwin sarà alla ricerca di foto che ritraggano i suoi amici, Banana Joe, Clayton, Carrie, Sarah e Alan da inserire nell’annuario. Ma l’impresa non si rivelerà affatto semplice! Ad arricchire la programmazione del canale, tante maratone tematiche - in onda a rotazione tutti i giorni alle 7.20, alle 13.50, alle 16.20 e infine alle 19.40 - dedicate ad un componente della famiglia o ad un’occasione speciale, come: Buon compleanno Gumball!, Un papà per amico, Sogni e desideri, Chi trova un amico trova un tesoro e Un pesce di nome Darwin. Prodotta nel Regno Unito, presso gli studi di Cartoon Network EMEA di Londra, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL è diventata una hit globale sin dal suo lancio nel 2010. Lo show è realizzato con una tecnica mista che fonde animazione tradizionale, tridimensionale e sfondi in live action. LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL si è aggiudicato nel corso degli anni numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui 3 BAFTA.

Boomerang

Nel 1960 veniva trasmessa per la prima volta sulla ABC la serie prodotta da Hanna-Barbera destinata a segnare la storia dell’animazione: THE FLINTSTONES. Oggi, a 60 anni dalla sua nascita, approda in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) la nuovissima serie spin-off: YABBA DABBA DINOSAURS. L’appuntamento è dal 16 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 19.20. Direttamente dall’età della pietra tornano i mitici Ciottolina e Bam Bam, figli rispettivamente di Fred e Wilma Flintstone e di Barney e Betty Rubble. Ciottolina ama la scienza, è una bambina dolce ma esplosiva; Bam Bam è un po’ credulone e un gran mangione!Insieme all’amato Dino, il fedele pet-dinosauro, il trio affronterà tante avventure. I protagonisti vivono a Bedrocke e ogni volta che possono, si immergono nella natura selvaggia. Lo show, sotto il segno dell’azione e della slapstick comedy, celebra la spensieratezza tipica dell’infanzia. La serie originale, THE FLINTSTONES, è rimasta nel cuore di intere generazioni, diventando uno degli show più amati della storia della televisione. Con ironia veniva messa in scena, e riproposta nell’età della pietra, la società americana degli anni ’60. L’enorme successo della serie ha portato alla produzione di diversi fumetti, videogiochi e due lungometraggi. Sono molte le curiosità che contraddistinguono questa serie. Fred e Wilma, per esempio, segnarono la storia della TV: furono infatti la prima coppia della televisione americana ad essere mostrata a letto insieme in prima serata!Inoltre, sino al 1989, THE FLINTSTONES, con i suoi 166 episodi, ha detenuto il primato di serie animata - trasmessa in prima serata - più longeva della televisione. E ancora, il celebre tormentone di Fred Flintstone “Yabba dabba doo” inizialmente era un semplice “Yahoo”: fu il doppiatore del personaggio, Alan Reed, a proporre l’urlo diventato indimenticabile. Nel corso degli anni i personaggi dei Flintstones sono apparsi in diverse serie TV come I Simpson e I Griffin.