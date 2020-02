The Jackal, chi sono Ciro, Fabio, Simone e Fru

Da un gioco nato da ragazzini al grande successo degli ultimi anni. I The Jackal sono un gruppo comico che ha prima conquistato il web con video e parodie diventate virali e poi ha sedotto cinema e televisione. Apparizioni in programmi televisivi, serie tv e un film scritto, diretto e interpretato dai componenti e che ha sdoganato il gruppo dall’etichetta di fenomeno esclusivamente social. I fondatori sono Francesco Ebbasta, Ciro Priello e Simone Ruzzo, tutti e tre amici da anni. Hanno iniziato a girare piccoli corti di parodie cinematografiche e da allora non si sono più fermati. Una passione per il cinema e per la commedia che ha spinto i tre a creare il progetto The Jackal. Nata nel 2005 con sede a Napoli, la casa di produzione ha saputo capire prima di tutti la potenza dei social e di una piattaforma come YouTube. Con “Lost in Google”, webserie italiana di fantascienza creata da Francesco Capaldo (alias Francesco Ebbasta), Simone Russo e Alfredo Felco, attirano l’attenzione di tantissimi utenti.

La nascita dei The Jackal con Ciro Priello e Simone Ruzzo

Ovviamente per aumentare la popolarità e migliorarsi giorno dopo giorno, i The Jackal hanno dato un’impronta importante alla propria organizzazione. Nel corso degli anni hanno curato sempre di più ogni aspetto di una produzione video crescendo anche numericamente e inserendo nuovi elementi. «La formula è semplice: fare qualcosa che ci appassiona, ma in modo professionale. YouTube è una grande vetrina, ma i nostri video umoristici sono solo la punta dell’iceberg. La parte meno nota e più consistente del nostro lavoro è la nostra attività di videoproduzione. Siamo stati tra i primi a credere nel contenuto sponsorizzato», hanno raccontato in un’intervista. Ciro Priello è l’attore principale del gruppo comico e insieme a Simone Ruzzo, è il volto della serie "Gay Ingenui". Nel 2014 è il protagonista assoluto della trilogia de "Gli effetti di Gomorra sulla Gente", ha debuttato al cinema con “Ci devo pensare” ed è ovviamente nel cast di “Addio Fottuti Musi Verdi”, il primo film dei The Jackal diretto da Francesco Ebbasta. Simone Ruzzo è stato per anni la spalla comica di Ciro ed è tra i fondatori del gruppo, con Priello e il regista Francesco Ebbasta. È presente nei lavori più importanti dei The Jackal come “Gay Ingenui”, “Vrenzole” e “Lost in Google” così come nel primo film della società di produzione.

Fabio Balsamo e Gianluca Fru

Nel gruppo di lavoro è entrato negli ultimi anni anche Fabio Balsamo, attore teatrale e cinematografico che ha debuttato con la serie “Gli effetti di Gomorra”. Sarà nelle sale anche nel film “7 ore per farti innamorare” con Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Gianluca Fru (vero nome Gianluca Colucci) è invece tra le ultime scoperte dei The Jackal. Puro talento comico, aggiuntosi al gruppo nel 2017, ha subito attirato l’attenzione degli utenti grazie ai suoi sfoghi rabbiosi: “Avevo iniziato a fare video sul web da un po’ di anni. Avevo poco seguito ma continuando a lavorare ai video i The Jackal si sono accorti della mia esistenza”. Anche lui è presente nel film “Addio Fottuti Musi Verdi”. Gianluca Fru, Fabio Balsamo e Ciro Priello hanno partecipato anche ad una puntata di Don Matteo 12. “Nutriamo per la serie una profonda ammirazione che ci portò anni fa (2014) a realizzare un video in cui ci divertivamo ad immaginare l'inizio della vita di Don Matteo. Parteciparvi è stata per noi un'esperienza emozionante che ci ha permesso di lavorare al fianco di grandi professionisti come Terence Hill e Nino Frassica”.