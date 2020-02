Sono tra le coppie più affiatate (e più longeve) del mondo dello spettacolo italiano, Francesco Totti e Ilary Blasi. Hanno avuto tre figli, vissuto enormi cambiamenti (su tutti, l’addio al calcio di Totti), e sono usciti indenni dai diversi gossip.

Ecco le tappe della loro storia d’amore.

Un colpo di fulmine

Il suo amore per Ilary Blasi, Francesco Totti l’ha raccontato nell'autobiografia “Un capitano”. Per l’ex capitano della Roma è un vero colpo di fulmine: Ilary nei primi anni Duemila lavora come Letterina a “Passaparola”, lui la vede in video e pensa di volerla sposare. Tuttavia, la giovane è fidanzata.

La prima volta che si vedono c’è anche Melory, sorella di Ilary: c’è tempo solo di un saluto veloce e delle presentazioni prima che si dividano, ma Totti non è tipo da mollare. Riesce ad avere il numero di telefono di quella ragazza che gli ha rubato il cuore, e inizia a corteggiarla con messaggi e chiamate gentili. «Ilary non è soltanto bellissima: è intelligente, simpatica, molto quadrata pur avendo solo vent’anni, direi seria. Diversa da tutte, ecco. Così diversa da farmi vivere con profondo imbarazzo gli incontri casuali nei locali con altre donne», dichiara lui all’inizio della loro storia.

La prima dichiarazione in pubblico avviene durante il derby, il 10 marzo 2002: Francesco la invita allo stadio, lei declina ma poi lo sorprende prendendo un treno da Milano a Roma. Totti segna e, sollevando la maglietta, mostra la scritta “6 unica”. «Lei e il calcio sono due cose opposte, non c’entrano niente. Stava in tribuna e io feci una bella partita e uno dei miei gol più belli così alzai la maglietta: era lei in tutto e per tutto, esteticamente, come persona, come mamma, in tutto», ha raccontato lui.

Dalle nozze alle dichiarazioni

Il resto è storia: nel 2005 si sposano e, lo stesso anno, nasce il primogenito Christian. Seguono Chanel nel 2007 e, nel 2016, Isabel. La proposta di matrimonio, l’ex calciatore l’ha raccontata così: «Avevo riservato un ristorante a Santa Severa. Lei mi disse: “Fino a laggiù?” e io: “Tanto la macchina la porto io quindi si va là”. Quando arrivammo era tutto buio, sembrava chiuso e mi rimproverò. Appena apre lo sportello dell’auto parte la canzone di Celentano con cui c’eravamo conosciuti (“L’emozione non ha voce”) e dentro il ristorante trova petali rosa per terra che arrivavano fino al tavolo. Eravamo soli e a metà cena le feci la proposta di matrimonio. In realtà eravamo in tre, era incinta di Christian. Il giorno delle nozze è stato indimenticabile».

Oggi, Ilary e Francesco sono più innamorati che mai. L’ha raccontato lui stesso a “Verissimo”, scherzando anche un po’: «Dopo 16 anni dico che migliora sempre di più il nostro rapporto e questo mi fa emozionare. Se sono geloso? Se non fossi innamorato non lo sarei, certo non deve uscire fuori dal binario. Ma lei è più gelosa di me anche se non lo ammetterà mai. È paraventa!», ha detto a Silvia Toffanin.

Un amore davvero immenso il loro. Che, di tanto in tanto, fa vociferare di un quarto figlio in arrivo…