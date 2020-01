Alena Seredova ha annunciato la sua gravidanza sui social. La modella, showgirl e attrice classe 1978 ha scelto Instagram per mostrare il pancione della dolce attesa con un messaggio sia in lingua italiana che nella sua lingua d’origine: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. E poi ha aggiunto: “Non vediamo l’ora. La cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”. Compagna di Alessandro Nasi, Alena Seredova è già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti dalla precedente relazione con Gigi Buffon. Si tratta del suggello di un amore vissuto in totale privacy e con la massima delicatezza. In un’intervista aveva dichiarato: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto”.

Chi è Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi fanno coppia fissa dal 2015 e vivono a Torino per permettere ai due bimbi della donna di stare vicino al padre. Per loro si tratterà di accogliere una sorellina o un fratellino dopo Leopoldo Mattia, bimbo avuto da Buffon con Ilaria D’Amico. La notizia della gravidanza di Alena Seredova è stata accolta con gioia da tantissimi vip che hanno invaso i profili social della donna per congratularsi con lei. Tosca D’Aquino, Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Elena Barolo e Arianna Mihajlovic sono solo alcune delle personalità che hanno condiviso la felicità dei quasi neo-genitori, insieme alle migliaia di follower. Alessandro Nasi è cugino di Lapo e John Elkann ed erede della famiglia Agnelli. Nato a Torino ma cresciuto a New York è imprenditore e uomo di successo e ha iniziato la sua carriera come come analista finanziario. Attualmente è vicepresidente di Exor, società finanziaria controllata dagli eredi delle famiglie Nasi e Agnelli.

La storia con Buffon e l’amore trovato in Alessandro

Di lui Alena Seredova ha raccontato: “Lui mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All’inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare”. Un amore che ha permesso alla showgirl di ripartire e di mettere da parte la storia con Gigi Buffon: “Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui. Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli“, così recentemente ha parlato del suo ex.