Cos'è successo sui social nell'ultima settimana

Gravidanze annunciate, scomparse e ricomparse. Fino ad un lutto sconvolgente. Tra il 20 e il 26 gennaio, tutto ciò che è successo sui social.

La nuova vita di Meghan Markle

Dopo l’addio alla Corona, Meghan Markle sembra rinata. Le immagini che la ritraggono in Canada, con Archie nel marsupio e il cane al guinzaglio, hanno fatto il giro del web. Con tanto di critiche.

“Si vede che il bambino è scomodo, se non lo sa portare al petto chieda consigli alla tata”, “Per favore qualcuno mostri alla duchessa come si indossa un marsupio prima che Archie scivoli giù”, si legge su Twitter. Ma Meghan delle critiche non si cura. E, anzi, appare più raggiante che mai.

La gravidanza di Silvia Provvedi

Dopo la paparazzata del settimanale Chi, Silvia Provvedi conferma sui social la sua gravidanza, pubblicando una foto insieme all’inseparabile sorella gemella Giulia. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona è in attesa del suo primo figlio dall’imprenditore Giorgio De Stefano.

L’identità del suo compagno, la Provvedi l’aveva svelata solo poco tempo prima. Durante la sua partecipazione a “Il Grande Fratello Vip” lo chiamava infatti Malefix, rispettando la sua privacy e la sua volontà di restare lontano dai riflettori.

Il ritorno di Luigi Mario Favoloso

Della “scomparsa” di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, hanno parlato tutti: “Chi l’ha visto?”, “Pomeriggio Cinque”. Per settimane, il suo mistero ha tenuto banco. Il 23 gennaio, eccolo tornare sui social.

Con una storia su Instagram, Favoloso ha confessato: “Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”. Il 27 gennaio, poi, si è presentato nello studio di “Live - Non è la d’Urso”. Qui ha respinto le accuse di aver picchiato Nina Moric e il figlio di lei Carlos, dichiarando: «Il 19-20 dicembre scopro una cosa terrificante. In un messaggio mandato a Nina, da parte di un mio amico, c’era scritto “ci siamo amati”. Ho perso in un attimo non solo la mia famiglia (perché Nina e Carlos erano la mia famiglia) ma anche una somma importante di soldi, perché c’era il progetto di investire in Africa. Ho perso tutto e volevo andare via».

L’amore di Aurora Ramazzotti per mamma Michelle

“Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina, auguri dalla tua pallina morbidosa”: con questa dedica dolcissima, Aurora Ramazzotti ha augurato a mamma Michelle (Hunziker) buon compleanno.

Lo scorso 24 gennaio, la showgirl svizzera ha infatti compiuto 43 candeline. E la sua primogenita le ha regalato tutto il suo amore.

Il cordoglio social per Kobe Bryant

Domenica 26 gennaio Kobe Bryant, straordinario campione e leggenda dell’NBA, ha trovato la morte sulle colline di Calabasas, poco lontano da Los Angeles. Il suo elicottero si è schiantato a 300 km/h, senza lasciare scampo a lui, alla tredicenne Gianna Maria (la seconda delle sue quattro figlie) e agli altri 7 passeggeri.

Immenso il cordoglio social: da Barack Obama a Donald Trump, da Lenny Kravitz a Cristiano Ronaldo, tutti hanno espresso la loro tristezza. Anche se, le parole più commoventi, sono state quelle degli amici. A cominciare da LeBron James: “Ho il cuore a pezzi, sono distrutto fratello mio! Ti amo come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone! Hai voluto dire così tanto per tutti noi qui — noi della #LakersNation — per cui sento come una mia responsabilità quella di caricarmi sulle spalle la tua eredità e continuare quello che hai fatto! Chiedo al cielo di darmi la forza e di assistermi in questa missione: a noi ora ci penso io. Ci sono tante altre cose che vorrei dire ma ora proprio non ci riesco, non riesco ad andare avanti! Fino alla prossima volta in cui ci rivedremo, fratello”, ha scritto su Instagram.

Jennifer Aniston scappa da Brad Pitt (o forse no?)

Nel backstage degli Screen Actors Guild Awards, Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati protagonisti di un curioso siparietto: lui che le blocca il polso, lei che sembra sfuggire. Il tutto, condito da risate e sorrisi complici. Una ritrovata intimità, decisamente. Ma c’è di più: si parla di un ritorno di fiamma e i loro fan, sui social, non parlano d’altro.

«Credo che Jennifer non abbia smesso di amare Brad, anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Ci è voluto molto tempo, ma lei lo ha perdonato per tutto quello che le ha fatto e il perdono ha avuto un ruolo fondamentale per riuscire ad andare avanti», avrebbe dichiarato un amico della coppia alla stampa americana. Verità o fantasia? Solo il tempo potrà dirlo.