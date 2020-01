Me contro Te, chi sono

Il 17 gennaio giunge al cinema Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S. Una commedia dedicata a un pubblico giovanissimo, con protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia. I due, meglio noti come Luì e Sofì, sono delle vere e proprie star nostrane nel mondo dei bambini. Adorati dai più piccoli, così come dai genitori, che hanno trovato in loro dei creatori di contenuti sani ed educativi.

Me contro Te, star di Youtube

I Me contro Te sono un duo di youtubers particolarmente noto ai più giovani. I due sono stati in grado di creare un fenomeno che dal web è giunto in televisione e ora approda al cinema. Il loro canale YouTube vanta poco meno di cinque milioni di iscritti, con circa quattro miliardi di visualizzazioni totali. Ai loro eventi le code di bambini che attendono di incontrarli sono impressionanti. Ogni giorno un nuovo video con nuove disavventure. Di fatto la dimostrazione di come il web non sia soltanto video di gattini e post Instagram. YouTube ha ormai da tempo subito un’evoluzione, generando contenuti che fanno concorrenza alla canonica programmazione televisiva.

I loro nomi sono Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 21 e 25 anni. Entrambi siciliani, sono una coppia in video come nella vita reale. I bambini attendono con ansia le loro avventure, video dopo video, giorno dopo giorno, il che ha dato vita a un vero e proprio impero. Dato il grande successo, i due hanno iniziato ormai da tempo a guardare oltre i confini di YouTube. Ciò li ha portati a creare una loro linea d’abbigliamento, così come una serie di giocattoli dedicati alle avventure di Luì e Sofì. A questo si aggiungono anche un album di figurine e un libro di grande successo, rimasto in cima alla classifica dei titoli più venduti di Amazon per settimane.

Contenuti particolarmente apprezzati, al punto da essere premiati dal Moige per il loro valore educativo. Il tutto è nato un po’ per caso. Video nei quali venivano proposte sfide, vlog, gag ed esperimenti di vario genere, di chimica e fisica. Un modo per condurre i più piccoli in un mondo nuovo, fatto non solo di apprendimento ma anche di divertimento.

Rapidamente iniziano la loro scalata al successo e nel 2017 vengono scelti da Disney Channel come protagonisti di una serie tv, Like me. Una vetrina chiave per loro, che hanno visto rafforzata la loro popolarità e accresciuti i numeri del canale YouTube.

Me contro Te – La vendetta del Signor S, la trama

Per la prima volta le avventure di Sofì e Luì giungono al cinema. Da tempo ormai la coppia sicula si ritrova a dover fare i conti con i tremendi piani orditi dal Signor S, che continua a spedire scagnozzi contro di loro. I due sono sempre riusciti ad avere la meglio ma ora, irritato dalle tante sconfitte, il Signor S ha deciso di vendicarsi e lo farà in prima persona. Finalmente si scoprirà la sua reale identità.