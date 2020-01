@Getty Images

Rodrigo Alves, più comunemente noto come Ken umano , ha annunciato un nuovo percorso di vita tramite alcuni post sul suo profilo Instagram , scopriamo insieme di cosa si tratta.



di Matteo Rossini

Rodrigo Alves è una delle celebrity più note a livello internazionale. Il ragazzo è divenuto popolare in seguito alla decisione di sottoporsi a numerosi interventi chirurgici con lo scopo di assomigliare al bambolotto Ken. Negli anni Rodrigo Alves ha preso parte a molte trasmissioni televisive destando grande curiosità in milioni persone. Nelle scorse ore l’influencer ha comunicato la decisione di seguire un nuovo percorso di vita così da assecondare la sua interiorità. Il Ken umano ha quindi annunciato la volontà di cambiare sesso attraverso una serie di operazioni che gli permetteranno la riassegnazione del sesso. La notizia ha subito conquistato i magazine internazionali. Rodrigo Alves: gli scatti Rodrigo Alves vanta un profilo Instagram che conta più di 900.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra servizi fotografici, viaggi di lavoro e momenti di relax con gli amici. Nelle scorse ore il ragazzo ha condiviso alcune foto in cui ha mostrato il nuovo aspetto fisico inviando messaggi ai fan: “Se sei nato con la capacità di cambiare la percezione o le emozioni di qualcuno, non sprecare quel dono. Uno dei doni più straordinari che Dio ci possa dare è la capacità di influenzare”.

Rodrigo Alves: “Ho sempre desiderato diventare Barbie”

In un video Rodrigo Alves ha raccontato gli ultimi anni trascorsi come Ken umano: “Mi è servito molto coraggio ammettere di essere una donna transgender e non avrei potuto farlo senza l’amore e il supporto della mia fantastica famiglia e dei miei amici. Vi ringrazio tutti. Negli ultimi otto anni sono stato noto come il Ken umano ma in realtà ho sempre desiderato diventare Barbie”.

In altri scatti Rodrigo Alves ha immortalato alcuni momenti di lavoro e viaggi in giro per il mondo dichirando anche la voglia di realizzare una nuova canzone dopo “Plastic World” con: “Ascoltando un pò di musica per trarre ispirazione per una nuova canzone pop”.