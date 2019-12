@Getty Images

Il settimanale Chi ha rivelato che il cuore della conduttrice Elisa Isoardi , classe 1982 , sarebbe tornato a battere per l’ex fidanzato Alessandro Di Paolo.

di Matteo Rossini

Il cuore di Elisa Isoardi sembrerebbe tornato a battere per Alessandro Di Paolo. Nelle scorse ore il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe la conduttrice di nuovo al fianco dell’ex fidanzato, scopriamo insieme tutti dettagli. Elisa Isoardi: il ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo Elisa Isoardi, classe 1982, è una delle personalità televisive più famose e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. L’ascesa mediatica della conduttrice, nata il 27 dicembre a Monterosso Grana, inizia nel 2000 con la partecipazione al concorso di bellezza più celebre del Bel paese. Successivamente la ragazza si distingue per carisma e personalità aumentando sempre di più la sua popolarità fino a diventare uno dei volti più famosi del piccolo schermo. Negli anni la vita sentimentale di Elisa Isoardi (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è sempre stata sotto la lente d’ingrandimento dei media nazionali, ora, il cuore della ragazza sembrerebbe aver di nuovo trovato serenità. Il magazine ha rivelato che la conduttrice sarebbe stata avvistata insieme al suo ex fidanzato Alessandro Di Paolo, nonostante al momento non siano ancora arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. Dopo la fine della loro relazione, la conduttrice ha più volte espresso grande affetto per il ragazzo, partecipando anche al compleanno di sua madre, come testimoniato dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui appare alla sinistra di Alessandro Di Paolo. A questo punto non ci resta che attendere per conoscere ulteriori sviluppi.

Le star e l’amore

