Lucca Comics 2019; intervista a Sara Piichelli

La fumettista italiana Sara Pichelli è famosa in tutto il mondo per aver dato vita a Miles Morales, uno Spider-Man alternativo reso celebre dal recente lungometraggio animato Spider-Man: Un nuovo universo che si è aggiudicato anche il premio Oscar come miglior film della sua categoria

di Simone Soranna

La disegnatrice è giunta a Lucca per presentare la sua ultima fatica, ovvero una miniserie con protagonista Peter Parker, il classico Spider-Man, scritta niente meno che da J.J. Abramas (supportato da suo figlio Henry) il creatore di celebri serie televisive come Alias e Lost e regista di film attesissimi come il prossimo capitolo della saga di Star Wars.

L’autrice si è raccontata provando a far luce sul suo percorso che, dall’animazione, l’ha condotta a lavorare per il marchio di fumetti più famoso al mondo. Ha inoltre ricordato come ha lavorato per dar vita al personaggio di Morales e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova avventura dell’uomo ragno.