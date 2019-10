Lucca Comics 2019: Fabio Rovazzi presenta Call of Duty

Non solo cinema, fumetti o serie tv: Lucca Comics and Games è anche videogiochi. A tal proposito, in questi giorni viene presentato l’ultimo tassella della celebre saga di Call of Duty Modern Warfare . Il testimonial d’eccezione è Fabio Rovazzi, giovane e poliedrico youtuber giunto a Lucca, per l’occasione, all’interno di un carrarmato.

di Simone Soranna

Abbiamo incontrato Fabio Rovazzi per farci raccontare la sua anima da videogamer, in particolare la passione che nutre per Call of Duty sin da piccolo e le tattiche di gioco che preferisce, passando per le potenzialità tecniche del fotorealismo e la magia della motion capture.

Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi. Il nuovo capitolo del franchise, disponibile dall 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, p stati celebrato a Lucca comis 209, nello specifico al Baluardo San Regolo, dove è stata allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati.

Qui, tutti i fan della serie hanno potuyo mettersi alla prova con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare sia su PlayStation 4 che su PC, oltre che cimentarsi in attività esperienziali di forte impatto e incontrare i volti della community di Call of Duty.



Premiato come "Miglior Multiplayer Online" da Game Critics Best of E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare offre un'esperienza online emozionante e rivoluzionaria con il miglior gameplay della categoria, arricchito da un nuovissimo livello di gioco strategico e tattico. I giocatori possono immergersi in nuovi spazi di gioco che ridefiniscono il multiplayer di Call of Duty: dalle esperienze di azione rapida 2 contro 2 ravvicinate in Gunfight, al tradizionale multiplayer 6 contro 6 e a modalità che supportano scontri a fuoco 10 contro 10 e 20 contro 20, con mappe e combattimenti per giocatori di alto livello, come la nuovissima Ground War, un'epica modalità su larga scala che supporta oltre 100 giocatori. E questo è solo l'inizio per i fan di Modern Warfare.