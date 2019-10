Venerdì 1° novembre 2019 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Alda Merini, una delle penne più intense, dirette, popolari e amate della letteratura italiana. La poetessa nasce il 21 marzo 1931 in via Mangone, nella zona milanese di Porta Genova, ma la vita la mette subito alla prova e poco più che bambina è costretta a fuggire a Vercelli per lo scoppio del secondo conflitto bellico.

Alda Merini: la celebrazione milanese

Le opere di Alda Merini hanno emozionato, commosso e colpito milioni di lettori grazie a uno stile inconfondibile con il quale ha tracciato e raccontato alcuni dei sentimenti più intimi e profondi degli esseri umani.

In occasione del decimo anniversario, il Comune di Milano darà il via a una serie di iniziative per ricordare una delle voci più popolari del capoluogo meneghino, tra gli eventi previsti la cerimonia di intitolazione del ponte sul Naviglio Grande situato nei pressi della sua abitazione di Ripa di Porta Ticinese.

Le varie iniziative previste nella città sono presenti anche sulla pagina Facebook collegata al sito ufficiale, aperto dalle quattro figlie Emanuela, Flavia, Barbara e Simona per raccontare la storia e le opere di una delle più grandi artiste del Bel paese.

Sono nata il ventuno a primavera (da “Vuoto d’amore”)

Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera.

Il gobbo (22 dicembre 1948 – da”Poetesse del Novecento” 1951)

Dalla solita sponda del mattino

io mi guadagno palmo a palmo il giorno:

il giorno dalle acque così grigie,

dall’espressione assente.

Il giorno io lo guadagno con fatica

tra le due sponde che non si risolvono,

insoluta io stessa per la vita

… e nessuno m’aiuta.

Mi viene a volte un gobbo sfaccendato,

un simbolo presago d’allegrezza

che ha il dono di una stana profezia.

E perché vada incontro alla promessa

lui mi traghetta sulle proprie spalle.

No, non tornare (da “Destinati a morire” 1980)

No, non tornare, avrei crudo sgomento

e mi toglieresti a questi dolci sogni

o forse troveresti che disfatta

è la mia carne e la mia croce viva,

non tornare a vedermi, sono in pace

con le sfere assolute dell’amore

e mi giaccio scoperta e solitaria

come una rosa sfatta nel sereno.

Potresti anche telefonarmi (da “La volpe e il sipario” – 1997)

Potresti anche telefonarmi

e dirmi in un soffio di vita

che hai bisogno del mio racconto:

favole di una bimba che legge i sospiri,

favole di una donna che vuole amare,

una donna che cerca un prete

per avere l’estrema unzione.

Anima, solamente la parola (da “Superba è la notte”)

Anima, solamente la parola

tace e si affranca il sentimento

il segreto che turpe mi appassiona

sulla scoperta che non feci mai

del cadavere vecchio di una donna

che aveva mille mani, dissepolta

dalla calunnia, quell’andare stordito

sopra i barconi della vedovanza.

Ricordami il pensiero della vita

tu che ti sei calato nelle pietre

credendole il mio fango musicale.

Canto alla luna (da “Vuoto d’amore” Einaudi 1991)

La luna geme sui fondali del mare,

o Dio quanta morta paura

di queste siepi terrene,

o quanti sguardi attoniti

che salgono dal buioa ghermirti nell’anima ferita.

La luna grava su tutto il nostro io

e anche quando sei prossima alla fine

senti odore di luna

sempre sui cespugli martoriati

dai mantici

dalle parodie del destino.

Io sono nata zingara, non ho posto fisso nel mondo,

ma forse al chiaro di luna

mi fermerò il tuo momento,

quanto basti per darti

un unico bacio d’amore.

Un’armonia mi suona nelle vene (da “La Terra Santa” 1996)

Un’armonia mi suona nelle vene,

allora simile a Dafne

mi trasmuto in un albero alto,

Apollo, perché tu non mi fermi.

Ma sono una Dafne

accecata dal fumo della follia,

non ho foglie né fiori;

eppure mentre mi trasmigro

nasce profonda la luce

e nella solitudine arborea

volgo una triade di Dei.

I versi sono polvere chiusa (da “La Terra Santa”)

I versi sono polvere chiusa

di un mio tormento d’amore,

ma fuori l’aria è corretta,

mutevole e dolce ed il sole

ti parla di care promesse,

così quando scrivo

chino il capo nella polvere

e anelo il vento, il sole,

e la mia pelle di donna

contro la pelle di un uomo.

Amore che giaci (da “Ballate non pagate”)

Amore che giaci

dentro un’ampolla di vetro

per le ricerche nobili

di chi ha scoperto

il verde delle stagioni,

con gli arabeschi dei prati

abbiamo intessuto la veste

e giubilando del nulla,

attoniti dentro la fede,

abbiamo gustato il vino

dell’incantevole inganno.

Getto noccioli di cartone (da Ballate non pagate, 1995)

Getto noccioli di cartone,

suono per militi di cartapesta,

ora sono tutta funesta

e ho dato mille canzoni.