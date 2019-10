Valentina Vignali super sexy sul web: fan in delirio

Valentina Vignali, classe 1991, ha due passioni: la pallacanestro e la moda. Grazie al suo fisico prorompente, che non disdegna di mostrare, è una delle atlete più apprezzate nel panorama sportivo del nostro Paese. La ventottenne riminese non perde occasione per mostrare le sue curve esplosive sul suo profilo Instagram, condividendo foto che mandano in visibilio gli utenti di sesso maschile.

Ha iniziato a farsi conoscere al pubblico partecipando come corteggiatrice di Francesco Monte, ma a farle aumentare la sua popolarità è stata la storia travagliata con il collega Stefano Laudoni. I due ragazzi sono stati insieme diversi anni, sembrava che nulla potesse scalfire il loro amore, ma qualcosa è andato storto e i due ragazzi si sono lasciati a suon di post e video accusatori su Instagram. Oggi Valentina Vignali è fidanzata con il fotografo romano Lorenzo Orlandi ed è una delle più importanti influencer italiane.

Gli scatti audaci

Giovanissima, altissima e fisico prorompente la cestista ogni giorno regala ai suoi follower pose audaci e scatti provocanti e piccanti, mettendo in bella vista le sue forme giunoniche. Da quando poi ha una relazione con l’affermato fotografo, direttore della fotografia, filmaker e video editor, i post in cui appare spesso in intimo sono notevolmente aumentati. Con più di 2 milioni di fan, il suo profilo Instagram è seguito per una grandissima fetta da utenti maschi che apprezzano ogni sua condivisione.

E’ di qualche minuto fa la foto che ha mandando letteralmente in tilt il suo pubblico. Nello scatto pubblicato Valentina Vignali appare in un completino intimo di pizzo fuxia e nero mentre guarda sorridente l’obiettivo. In pochissimo tempo il post ha raggiunto migliaia di apprezzamenti e centinaia di commenti.