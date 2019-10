Asia Argento innamorata: chi è Andrea Preti

Da svariate settimane Asia Argento è tornata a far parlare di sé, avendo sfoggiato un nuovo look sul proprio profilo Instagram, in versione bionda e atletica. Di recente a occuparsi di lei è però la cronaca rosa, considerando come l’attrice sembra presa da un nuovo flirt, dopo la relazione lampo iper paparazzata con Fabrizio Corona. Al suo fianco sembra ora esserci un altro noto personaggio pubblico: Andrea Preti.

Asia Argento e Andrea Preti, passati burrascosi

Le prime indiscrezioni in merito sono giunte dal settimanale “Chi”, che sottolinea come i due avrebbero iniziato una frequentazione ormai da alcune settimane. Fotografi e fan sono scatenati in tutt’Italia a caccia di un’immagine che possa confermare il tutto, considerando come dai diretti interessati non sia ancora giunta alcuna dichiarazione, che possa avvalorare o smentire la tesi.

Sui social non si parla d’altro, con il tema gossip che coinvolge sia i fan della Argento sia i suoi detrattori. Un fulmine a ciel sereno, considerando come tra i due non sembrano esserci particolari punti in comune, ad eccezione forse di un passato recente alquanto burrascoso. La figlia del celebre regista Dario Argento ha trascorso gli ultimi anni a difendere la propria immagine, portando avanti una battaglia contro le molestie sessuali e risultando tra le principali accusatrici di Harvey Weinstein. Un caso alquanto complesso, che l’ha vista passare anche dall’altra parte della barricata. C’è infatti chi l’ha accusato d’aver millantato tutto, avendo in realtà portato avanti una relazione con l’ormai ex potente produttore cinematografico. È in seguito esploso il caso Jimmy Bennet, che ha accusato l’attrice di violenza sessuale, chiedendo inoltre danni per il trauma subito, che avrebbe posto un serio blocco alla sua carriera attoriale. Un vortice senza fine per la Argento, che ha dovuto inoltre fronteggiare l’improvvisa scomparsa del suo compagno, Anthony Bourdain, che nel giugno del 2018 ha deciso di togliersi la vita.

Andrea Preti è invece reduce da una breve ma intensa storia con l’attrice Claudia Gerini. Una relazione che lo ha portato a voler mettere in pausa la propria vita sentimentale, dichiarando d’essere pronto alla castità fino all’incontro della sua anima gemella. Sembra di certo prematuro pensare a lui e la Argento come compagni per la vita, ma di certo l’attrice pare averlo destato da uno stato di torpore sentimentale.

Chi è Andrea Preti

Tra i due il personaggio decisamente più noto è senza dubbio Asia Argento. C’è dunque chi sul web inizia a chiedersi chi sia Andrea Preti. Il giovane, nato a Copenaghen nel 1988, è tutt’altro che sconosciuto ma ecco alcune informazioni utili.

È entrato a far parte del mondo dello spettacolo fin da giovanissimo, sfruttando il proprio aspetto, fisico e portamento per imporsi come modello. La sua grande passione è però la recitazione, così ha studiato per anni per divenire un attore, debuttando nel 2013 in televisione con la fiction Furore. Rapidamente si propone anche come regista, lavorando dietro la macchina da presa per il cortometraggio The Wolf Man, nel quale interpreta il protagonista. Nel 2015 esordisce sul grande schermo con un lungometraggio, One more day, che lo vede impegnato sia alla regia che alla sceneggiatura, oltre che in fase recitativa al fianco di Stefania Rocca. Il grande pubblico però lo conosce soprattutto per la sua relazione con Claudia Gerini, e il relativo gossip, e la partecipazione all’Isola dei Famosi.