La loro storia d’amore è iniziata un anno e mezzo fa, Filippo Magnini si era lasciato già da un po’ con la ex storica Federica Pellegrini e Giorgia Palmas era tornata da poco single dopo la fine della relazione con il campione di bike trial Matteo Brumotti.

L’ex nuotatore e l’ex velina insieme formano una delle coppie più belle e “fisicate” del mondo dello spettacolo italiano e da quando sono usciti allo scopert, non fanno altro che dedicarsi parole dolci sui social e condividere foto con tutti i loro seguaci.

I progetti

I due non hanno mai perso l’occasione di gridare al mondo intero il forte sentimento che li lega. Si sono conosciuti nel 2017 e da quel momento fanno coppia fissa. Filippo Magnini, dopo la lunga e turbolenta relazione con la campionessa di nuoto ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giorgia Palmas, già mamma di Sofia, nata dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Nonostante la loro storia d’amore sia nata da poco, la coppia ha sempre palesato la voglia di sposarsi e di avere un figlio.

“Siamo predestinati a stare insieme. Un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”, ha dichiarato qualche tempo fa l’ex nuotatore, parole cui sono seguite quelle della sua bellissima fidanzata: “Il matrimonio sarà sulla spiaggia in Sardegna”. E riguardo al desiderio di diventare per la prima volta padre, Filippo Magnini ha confessato che la voglia deriva dall’amore profondo che prova verso la sua fidanzata. Sarebbe infatti lei a fargli sentire la spinta a diventare genitore e avere una famiglia insieme. A distanza di pochi mesi il campione del mondo è tornato a parlare della sua storia d’amore, ribadendo che presto sposerà Giorgia Palmas.

Filippo Magnini: dalla vasca al soccorso in mare

Ha abbandonato la vasca da circa due anni, ma quest’estate ha dimostrato ancora una volta di essere un vero fuoriclasse. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero a luglio si è reso protagonista di un salvataggio in mare. Durante la sua vacanza in Sardegna, Filippo Magnini ha salvato la vita a un turista che ha accusato un malore mentre nuotava nel mare di Cala Sinzias, in provincia di Cagliari. L’ex nuotatore stava facendo il bagno proprio da quelle parti con la fidanzata e quando ha visto l’uomo in difficoltà non ha esitato un istante a intervenire, aiutando il bagnante a tenersi a galla, in attesa dell’arrivo dei bagnini.