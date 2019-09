La più grande nuotatrice italiana ha avuto due storie importanti ed entrambe con suoi colleghi: la prima con Luca Marin e la più recente con Filippo Magnini. Dalla rottura con l’attuale fidanzato di Giorgia Palmas i giornali hanno attribuito un nuovo amore a Federica Pellegrini.

Matteo Giunta: il coach

Lei è la prima e unica nuotatrice della storia in grado di vincere otto medaglie consecutive in altrettante edizioni dei campionati mondiali e dal 2006 al 2009 è stata seguita dall’ex commissario tecnico della nazionale Alberto Castagnetti. Dopo una serie di cambi, la scelta del coach è caduta su Matteo Giunta, già allenatore di Filippo Magnini. Trentasettenne originario di Pesaro da qualche anno segue Federica Pellegrini, ma prima dei campioni italiani è stato il tecnico di diversi atleti stranieri di livello mondiale, tra cui Evgeny Korothiskyn, medaglia d’argento nei 100 delfino alle Olimpiadi di Londra. Atleta e allenatore, Matteo Giunta è il cugino di Filippo Magnini.

Il rapporto speciale con Federica Pellegrini

Tra la stella del nuoto azzurro e il tecnico c’è sempre stato molto feeling sia per la parentela con l’ex fidanzato e sia per quello sia rappresentava per Filippo Magnini. Matteo Giunta è stato più volte visto accanto a Federica Pellegrini, sia nelle quattro mura di un palazzetto sia per strada. Per questo motivo più volte si è sospettato che tra i due ci fosse più di una collaborazione lavorativa. Ad alimentare ancora di più il pettegolezzo è stata la presenza dei due, che si sono presentati in coppia, durante il gala della Federazione Italiana di nuoto “Meravigliosi”. La nuotatrice italiana e il suo direttore tecnico si sono fatti immortalare sul red capet per poi farsi beccare a cena a lume di candela subito dopo l’evento. Federica Pellegrini ha sempre smentito la relazione tra i due (e continua a farlo), ma le foto pubblicate da lei sul suo profilo Instagram lasciano pensare ad altro.

I record di Federica Pellegrini

Nata a Mirano il 5 agosto 1988, ha conseguito tantissimi record. Il primo a soli 14 anni partecipando ai campionati italiani assoluti e vincendo una medaglia di bronzo. A sedici anni ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 m stile libero, divenendo la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino ha vinto la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Ha più volte abbassato i tempi in diverse gare ed è stata la prima e unica nuotatrice in grado di vincere l'oro nei 200 m stile libero in tre edizioni consecutive degli Europei e in due edizioni consecutive dei Mondiali. Infine, è l’atleta più vincente nella storia dei campionati mondiali nei 200 m stile libero con 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo e la prima e unica nuotatrice italiana della storia a vincere 50 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei.