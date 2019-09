Asia Argento torna sui social e sfoggia un nuovo look

Asia Argento ha sorpreso tutti con la prima immagine pubblicata sul suo profilo Instagram dopo quattro mesi dall’ultima. Il motivo è il cambio look e un fisico tonico e definito. L’ex moglie di Morgan ha abbandonato il suo colore naturale per passare al biondo.

La foto su Instagram

Il suo ultimo post era datato 27 maggio e in quella occasione l’attrice ha pubblicato una foto con il suo amato papà Dario Argento, noto regista a livello internazionale. Questa mattina, mercoledì 18 settembre, la quarantatreenne romana è tornata a condividere sul suo profilo Instagram e lo ha fatto pubblicando una foto scattata sugli scogli e in costume da bagno, mentre mostra i muscoli, un fisico scolpito, una decina di tatuaggi e soprattutto capelli corti e biondi. Una trasformazione che ha meravigliato i numerosi amici e fan che si sono precipitati a commentare il nuovo look. Asia Argento ha aggiunto una breve didascalia, che ha destato qualche dubbio: “Sono tornata, più forte di prima!”. La frase è seguita da alcuni hahstag, uno fra tutti “She never lost hardcore”, letteralmente “lei non ha mai perso la sua durezza”. Probabilmente è solo un riferimento alla canzone degli N.R.G. del 1992, oppure a quello che è accaduto diversi mesi fa e che l’ha spinta ad abbandonare i social per le troppe cattiverie che non la facevano più vivere serenamente.

Il periodo buio di Asia Argento

Negli ultimi due anni l’attrice ha passato mesi difficili: dallo scandalo Weinstein alla tragica perdita del compagno Anthony Bourdain; dalle pesanti accuse di abusi sessuali, che le erano state rivolte dall’attore ventitreenne Jimmy Bennet, al botta e risposta con Morgan, in merito allo sfratto di casa dell’ex dei Bluvertigo. Un capitolo da cancellare per Asia Argento e riscrivere partendo da tre parole, le stesse che ha usato sotto la sua foto: “Migliore, veloce, forte”.