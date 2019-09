Cristina Chiabotto si sposa: il matrimonio con Marco Roscio

Cristina Chiabotto è una delle ultime Miss Italia più famose e più amate dagli italiani. Alta più di un metro e ottanta, bionda con gli occhi azzurri e tifosa sfegatata della Juventus, l’ex reginetta di bellezza del nostro Paese è pronta a dire sì al suo fidanzato Marco Roscio.

La storia con Fabio Fulco

Divenuta famosa dopo la vittoria al concorso di bellezza che l’ha incoronata nel 2003 Miss Italia, Cristina Chiabotto ha subito iniziato a lavorare in TV sia come presentatrice sia come concorrente di alcuni programmi televisivi e durante uno di questi, nel 2005, ha conosciuto l’attore Fabio Fulco. Si sono piaciuti subito e nonostante la sostanziale differenza di età, lei 19 e lui 37, i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore durata fino al 2017. Una coppia bellissima, affiatata e solida, così si presentava agli occhi di tutti. Poi, improvvisamente, l’annuncio: Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono lasciati. Pare che il motivo della rottura tra i due sia stato la voglia non corrisposta dell’attore di creare una famiglia con la bella piemontese.

L’incontro con Marco Roscio

Circa un anno dopo la rottura con l’attore napoletano Cristina è stata più volte immortalata con un misterioso uomo. La conferma ufficiale è avvenuta nel luglio del 2018 con una foto pubblicata sul profilo della showgirl mentre bacia il suo nuovo amore, Marco Roscio. Lui è un manager, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è di Torino proprio come lei. Rarissime le foto condivise su Instagram dalla Chiabotto in cui si fa immortalare con il suo nuovo fidanzato.

L’annuncio del matrimonio e il viaggio

Se dopo dodici anni di relazione con Fulco Cristina non si sentiva pronta a cambiare vita le è bastato un anno di fidanzamento con il manager per capitolare e dire sì alla proposta davanti all’anello. Per festeggiare gli ultimi giorni di ragazza nubile sua sorella, assieme ad alcune delle loro amiche più care, ha deciso di regalarle un week-end tanto desiderato a Israele. Così, qualche giorno fa le otto ragazze sono volate verso la splendida cittadina di Tel Aviv passando insieme momenti bellissimi e indimenticabili. Un viaggio che l’ex Miss Italia aspettava da tanto e che ha realizzato grazie alle persone che le vogliono più bene. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi a fine settembre in una villa alle porte del capoluogo piemontese e lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.