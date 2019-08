Vanessa Incontrada criticata su Instagram. Sicuramente l’attrice italo-spagnola non avrebbe mai potuto neanche lontanamente pensare che da un semplice scatto pubblicato sul noto social network potesse nascere una polemica.

Vanessa Incontrada e la foto criticata

Apparentemente, quella condivisa dell’attrice è un’immagine semplicissima che la ritrae seduta accanto al suo compagno Rossano Laurini: mentre lei fuma, il compagno la guarda sorridendo. Eppure, chi la segue da tempo sul suo profilo Instagram non è riuscito a tacere e a non farle notare che l'attrice appare molto spesso con la sigaretta tra le dita.

I commenti dei follower

L’immagine condivisa è stata accompagnata da una tenera e significativa dichiarazione d’amore dell’ex modella nei confronti di Laurini: “Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci”, seguita da tre emoticon con un bacio e un cuore. Nonostante le bellissime parole scritte nei confronti dell’imprenditore, alcuni seguaci hanno commentato la foto in maniera negativa. Eccone alcuni:

“Che fai? Fumi? Nooooo”

“Non si fuma….”

Per arrivare a quello più duro: “Smetti di fumare. L’anno scorso mi hanno tolto mezzo polmone e per fortuna non ho dovuto fare la chemio e adesso sto bene”.

Fino a questo momento, Incontrada ha lasciato correre e non ha risposto né al commento né in nessun altro modo. Anzi, ha continuato a condividere stories di suo figlio mentre canta con le cuffie alle orecchie.

Vanessa Incontrada: la carriera

Vanessa Incontrada ha iniziato a lavorare come modella all’età di 17 anni nella sua città natale, Barcellona. Pochi anni dopo si è trasferita a Milano, continuando a calcare le passerelle. Successivamente le viene offerta la conduzione di diversi programmi musicali. Dopo una piccola esperienza in radio torna al piccolo schermo conducendo su Sky il magazine Sky Lounge dedicato al cinema, che anticipa la programmazione del film in prima serata.

Tra le tantissime fiction e riprese per il grande schermo, Incontrada ha sempre avuto tempo per la tv. Nell'autunno 2014 lavora al progetto di Italia's Got Talent, programma televisivo che va in onda su Sky. Successivamente diventa una dei tre giudici del talent show Dance Dance Dance, in onda su Fox Life.