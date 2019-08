I fan di " Friends " sono pronti per rivivere le avventure dei protagonisti della serie, come? Ovviamente con gli iconici mattoncini LEGO ! L'annuncio dell'azienda danese ha subito fatto il giro del web.

Sono passati oltre vent’anni dalla messa in onda del primo episodio e più di dieci dal finale di serie, ma “Friends” risulta essere ancora uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, basti infatti pensare alla sensazione di nostalgia provata alle prime note della sigla “I’ll Be There For You” del gruppo americano The Rembrandts.

“Friends”: una serie iconica

La serie con protagonisti Jennifer Aniston (qui potete trovare le foto dell’attrice ieri e oggi), Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ha riscritto la storia del piccolo schermo diventando un cult in tutto il mondo. Nel corso di circa dieci anni, “Friends” ha appassionato milioni di telespettatori conquistando anche il favore della critica che ha sottolineato l’originalità e l’enorme creatività della serie.



L’ultimo episodio della decima stagione è stato visto da oltre cinquantadue milioni di americani diventando il quarto finale di stagione più visto di sempre e l’episodio di una serie tv più visto del decennio negli Stati Uniti d'America. Innumerevoli anche i riconoscimenti ottenuti, tra i quali una vittoria ai Golden Globe su dieci nomination e quattro trionfi ai Primetime Emmy Awards su ventotto candidature totali.

Nel corso degli anni numerosi rumor hanno annunciato un possibile ritorno della serie ma al momento nessun attore del cast ha confermato tali voci lasciando queste indiscrezioni nell’etere.

LEGO: in arrivo set dedicato a “Friends”

Ora i fan di “Friends” potranno rivivere le emozioni della serie con la possibilità di scegliere anche il destino dei protagonisti, come? Ovviamente con uno dei giochi più famosi al mondo, ovvero i mattoncini LEGO! L’azienda danese ha deciso di creare un set dedicato proprio a quel mondo che per anni ha appassionato il pubblico in ogni angolo del pianeta.

L’annuncio ufficiale dell’uscita del set è avvenuto tramite i profili social dell’azienda che ha postato un brevissimo video, dalla durata di pochi secondi, in cui è possibile vedere l’iconico divano con sei personaggi seduti, in sottofondo la riconoscibilissima sigla di “Friends”. Il pubblico ha subito apprezzato questa novità tanto che il post Instagram ha ottenuto oltre 700.000 visualizzazioni e più di 170.000 like in meno di ventiquattro ore.