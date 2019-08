Melissa Satta e Kevin Prince Boateng tornano insieme

Gli ultimi mesi del 2018 hanno segnato per la ex velina Melissa Satta e il calciatore Prince Boateng la fine del loro matrimonio durato 7 anni e dal quale è nato Maddox. Oggi la coppia, a distanza di mesi, è tornata insieme più unita e più romantica che mai.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta così Antonello Venditti ed è proprio quello che è successo alla coppia formata da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, che dopo mesi di allontanamento si sono finalmente riavvicinati e sono tornati a sorridere insieme.

La notizia della fine del loro matrimonio era stata ufficializzata agli inizi del 2019, quando Melissa Satta ha smesso di portare la fede al dito. Lo disse proprio lei quando i giornali iniziarono a parlare della crisi tra lei e suo marito: “Il mio matrimonio potrete definirlo concluso solo quando non mi vedrete più la fede al dito”. E poco dopo il gesto. Sono passati circa sei mesi da quel momento e la fede è rispuntata all’anulare sia della modella sarda che del centrocampista della Fiorentina.

Già qualche settimana fa Melissa aveva iniziato a postare sul suo profilo Instagram foto che lasciavano credere e ben sperare ad un ritorno di fiamma con (l’ex) marito. Il 17 luglio infatti, la stessa Satta, bellissima in un bikini che mette in risalto le sue curve perfette, aveva pubblicato due foto che la ritraevano mentre odorava un enorme mazzo di rose rosse all’interno di un semplicissimo vaso bianco. Oltre alle foto dei fiori, ad avallare la possibilità del ritorno c’è stato il tag rivolto proprio a Boateng, commentato da lui con un semplice ma significativo cuore. Da quel momento in poi fino a ieri, sul profilo della modella sono apparse solo foto con suo figlio Maddox, oppure servizi fotografici, selfie e immagini che la ritraevano al mare, ma sempre sola. Ogni tanto, però, sotto le immagini, spuntava il commento o il mi piace di Prince.

Ieri sera l’ufficialità: sia Melissa che Boateng hanno condiviso su Instagram una foto che li vede uno accanto all’altro. Lei bellissima e sorridente con il braccio appoggiato sulla spalla destra di suo marito, lui più serio in uno smoking corto. Da quel momento in poi hanno dato il via ad una serie di stories in cui si taggavano a vicenda, ma un video pubblicato dal calciatore ha ancor di più consacrato il ritorno della coppia. Boateng in un primo momento si riprende da solo, poi gira lo smartphone e accanto a lui appare Melissa. I due, in barca, si guardano negli occhi e pochi istanti dopo si lasciano andare ad un tenerissimo bacio sulle labbra sotto gli occhi attenti e felici del figlio Maddox.

Ciò che l’inverno ha distrutto, l’estate ha aggiustato.