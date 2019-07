Ashley Benson e Cara Delevingne formano una delle coppie più glamour del jet set internazionale. L’attrice e la modella sono icone di stile e bellezza sempre sotto i flash dei giornalisti di tutto il mondo. Poche settimane fa le ragazze hanno ufficializzato la loro relazione confermando la storia iniziata all’incirca un anno fa.

Ashley Benson: la carriera

Ashley Benson, classe 1989, nasce il 18 dicembre negli Stati Uniti d’America. Fin da piccolissima la ragazza mostra una grande passione per il mondo dello spettacolo iniziando a studiare danza a soli tre anni e realizzando i primi servizi fotografici a circa otto. Il debutto cinematografico di Ashley arriva nel 2004 quando prende parte a “30 anni in 1 secondo” con protagonista Jennifer Garner.

Negli anni successivi Ashley recita in numerose serie televisive ampliando sempre di più la sua popolarità fino al primo ruolo da protagonista sul grande schermo con “Ragazze nel pallone - Pronte a vincere”. Il pubblico non può far altro che innamorarsi di lei e Ashley diventa così una delle attrici più celebri al mondo, amate soprattutto dal pubblico giovane.

Ashley (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) non ha soltanto un grande seguito nelle sale e nelle produzioni televisive ma vanta anche un grande successo social, infatti il suo profilo Instagram contra oltre diciannove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Cara Delevingne: top model e attrice

Cara Delevingne, classe 1992, è tra le modelle più popolari e influenti al mondo. Negli ultimi anni la ragazza ha ottenuto una fama di portata internazionale sfilando e lavorando per alcuni dei brand più importanti del mondo della moda tanto da vincere nel 2012 e nel 2014 il premio come “Model of the Year” ai British Fashion Awards.

Nel 2012 Cara (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) fa il suo debutto nel mondo della settima arte prendendo parte ad “Anna Karenina” che trionfa all’ottantacinquesima edizione degli Academy Awards nella categoria “Oscar ai migliori costumi”. Negli anni seguenti Cara coltiva la passione per la recitazione ricoprendo ruoli sempre più importanti fino ad assumere quello da protagonista all’interno del film “Città di carta”.