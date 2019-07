Il magazine Chi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Afef Jnifen sarebbe vicina all’altare. La bellissima modella tunisina, nata a Médenine nel 1963, sembrerebbe aver finalmente ritrovato l’amore dopo il termine della storia con Marco Tronchetti Provera.

In queste ore Afef è al centro dei media italiani per la notizia che la vedrebbe presto sposa, per la quarta volta. Il settimanale ha comunicato che il cuore della modella sarebbe tornato a battere dopo la separazione dall'imprenditore.

Afef: la storia con Marco Tronchetti Provera

È il 2001 quando Afef (qui potete trovare tutte le foto più belle della modella tunisina) indossa l’abito bianco per unirsi in matrimonio con Marco Tronchetti Provera. La coppia riempie immediatamente numerose pagine dei giornali facendo sognare milioni di persone.

Tuttavia, purtroppo, non tutte le fiabe hanno il lieto fine e dopo diciassette anni di grande amore la coppia decide di dividersi annunciando la separazione, ufficializzata nel novembre del 2018.

Afef: il nuovo amore

Ora il cuore di Afef è tornato a battere grazie ad Alessandro Del Bono, imprenditore italiano su cui però non ci sono molte informazioni. L’uomo, stando a quanto trapelato sul web nelle ultime ore, sarebbe nato a Milano e ricoprirebbe il ruolo di amministratore delegato di un’importante azienda farmaceutica, fondata oltre quarant’anni fa dalla sua famiglia.

Non ci sono notizie neanche sul loro primo incontro o su da quanto tempo si conoscano, al momento Afef e Alessandro hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vita privata.

Afef: la vita sentimentale

Il primo matrimonio di Afef Jnifen arriva quando la ragazza è ancora giovanissima sposando un uomo in Tunisia, le cose però non vanno come sperato e l’amore finisce.

La modella si trasferisce in Italia dove trova grande successo sia sul piano lavorativo sia su quello sentimentale incontrando, e successivamente sposando, Marco Squatriti, dal cui amore nasce Sammy. Purtroppo anche in questo caso la coppia si separa e Afef incontra Marco Tronchetti Provera.