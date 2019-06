Fedez, diventa biondo: nuovo look shock su Instagram

Lo scatto postato da Fedez ha subito fatto il giro dei social. Il nuovo look dell'artista ha lasciato stupefatti molti fan.

Il cantante ha lasciato tutti di stucco postando una foto che ha subito fatto il giro del web. Lo scatto pubblicato da Fedez mostra l’artista con il suo nuovo e inaspettato look.

Fedez biondo: il nuovo look

Ieri pomeriggio Fedez ha deciso di condividere con i suoi fan un importante cambiamento, relativo ai suoi capelli. Infatti l’artista, classe 1989, ha postato una foto in cui appare sorridente mostrando il suo nuovo colore biondo platino, divertente il breve messaggio scritto come didascalia: “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”.

Non si sono fatti attendere i commenti da parte dei fan e di tante celebrity che hanno scherzato proprio su questa scelta, ad esempio Iginio Massari ha scritto: “Eh no è... Non voglio competitors”. Presente anche il commento di sua moglie Chiara Ferragni che ha approvato la scelta scrivendo: “Ma quanto sei figo amore mio”.

Fedez: una carriera di enormi successi

Negli ultimi anni Fedez (qui puoi trovare le foto più belle del cantante ospite a "La mia musica") si è imposto come uno dei grandi protagonisti della musica italiana dominando le classifiche e vendendo centinaia di migliaia di copie.

La grande esplosione mediatica avviene nel 2013 con l’album “Sig. Brainwash - L'arte di accontentare” che vende oltre 150.000 copie lanciando singoli che riscuotono grandi consensi, tra questi il duetto “Cigno nero” con Francesca Michelin.

Nel 2014 Fedez mette a segno un altro colpo pubblicando “Pop-Hoolista” che conquista ben quattro dischi di platino per aver superato le 200.000 copie, tra i brani contenuti figura un’altra collaborazione con Francesca, si tratta di “Magnifico” che vende oltre 300.000 copie su suolo italiano.

La scalata verso l’Olimpo della musica italiana continua senza sosta e nel gennaio di quest’anno Fedez ha pubblicato il nuovo disco “Paranoia Airlines”, trainato dal successo del primo brano estratto “Prima di ogni cosa”, dedicato a suo figlio. Nei mesi successivi l’artista si è imbarcato in un tour in giro per l’Italia vendendo migliaia di biglietti.