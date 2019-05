The Cure, diretta in streaming dalla Sydney Opera House per i 30 anni di Disintegration

Come festeggiare nel migliore dei modi i 30 anni di «Disintegration», uno dei dischi più rappresentativi della storia del punk?

I primi a domandarselo sono stati proprio coloro che quell’album l’hanno partorito: i The Cure, che hanno optato per una serie di cinque concerti speciali all’Opera House di Sydney.

Non soltanto, perché la band capitanata da Robert Smith ha anche deciso di trasmettere in diretta su YouTube l’ultimo degli appuntamenti, così da coinvolgere il maggior numero di fan possibili, in ogni parte del mondo.

Disintegration: la genesi

Ottavo album di studio della band inglese, «Disintegration» viene pubblicato il primo maggio 1989 dalla Fiction Records.

Nasce, come altri album della band, dai sogni visionari di Robert Smith e fa parte della trilogia "dark" assieme a «Pornography» e «Bloodflowers».

Il frontman del gruppo - ritornato, in quel periodo, ad abusare di droghe allucinogene - esprime qui tutto il suo disagio per la fama mainstream raggiunta, allontanandosi volontariamente, pur senza ripudiarle, dalle sonorità new wave o dark rock dei lavori precedenti.

Il risultato è un sound innovativo e maturo, che riesce a combinare assieme riferimenti del rock psichedelico al migliore pop britannico.

Disintegration: il concerto celebrativo

La regia dell’evento è stata affidata Nick Wickham, storico collaboratore del gruppo britannico, che, per l’occasione, ha scelto di dividere il concerto in tre parti.

Nella prima, Robert Smith e compagni hanno eseguito canzoni scritte e/o incise nel periodo di «Disintegration», quindi i brani dell’album in sequenza originale, senza ovviamente dimenticare lo spazio finale del bis.

Prima parte

Delirious Night

Fear of Ghosts

No Heart

Esten

2 Late

Out of Mind

Babble

Disintegration

Plainsong

Pictures of You

Closedown

Lovesong

Last Dance

Lullaby

Fascination Street

Prayers for Rain

The Same Deep Water as You

Homesick

Bis

Burn

Three Imaginary Boys

Pirate Ships (Cover di Wendy Waldman)