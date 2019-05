Fabio Rovazzi si è fidanzato: ecco chi è la ragazza

L'annuncio del fidanzamento è stato dato da Fabio Rovazzi sul suo profilo Instagram. Il post ha subito fatto il giro dei social ottenendo oltre 100.000 like .

Cupido ha fatto centro e Fabio Rovazzi ha ritrovato l’amore dopo la fine della precedente relazione di tre anni con Karina Bezhenar.

Il giovanissimo youtuber, influencer, cantante e presentatore è tra gli artisti più amati e seguiti dal pubblico italiano, soprattutto quello più giovane. Negli ultimi anni Fabio Rovazzi, classe 1994, si è imposto come un vero e proprio fenomeno mediatico travolgendo televisione, social media e classifiche musicali.

Fabio Rovazzi: il successo

La grandissime esplosione mediatica di Rovazzi avviene nel 2016 con il singolo “Andiamo a comandare” che si rivela un successo stratosferico raggiungendo la prima posizione dei singoli più venduti in Italia e guadagnando ben cinque dischi di platino per aver venduto oltre 250.000 copie. Enormi consensi anche per il video ufficiale che al momento conta più di 170 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il successo del brano trasforma il ragazzo in uno degli artisti più popolari e seguiti dai media. Nel dicembre del 2016 Rovazzi lancia una nuova canzone, si tratta di “Tutto molto interessante” che monopolizza la chart italiana raggiungendo il gradino più alto del podio e venendo più di 150.000 copie. Fabio non si ferma e decide di pubblicare altri due singoli: “Volare” con Gianni Morandi e “Faccio quello che voglio” che vede la partecipazione vocale di Nek, Al Bano ed Emma (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy della cantante).

Fabio Rovazzi: ecco la sua fidanzata

Ieri pomeriggio l’artista ha sorpreso i suoi fan annunciando il suo fidanzamento ufficiale. La notizia è stata data pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che ha subito fatto il giro dei social. Lo scatto vede protagonisti Rovazzi e la fidanzata, ovvero la youtuber Karen Rebecca Casiraghi, nota al pubblico come Kokeshi, nata a Roma nel 1994.

La foto vede i due ragazzi abbracciati su una bellissima spiaggia con una divertente didascalia: “Questa roccia è scomodissima”. Il post conta al momento oltre 100.000 like.