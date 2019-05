Emanuele Filiberto in ospedale: "Sono tornato a casa e sto bene!"

Ieri mattina Emanuele Filiberto di Savoia, classe 1972, ha annunciato sul suo profilo Facebook di doversi sottoporre a un intervento pubblicando una foto raffigurante il suo braccio destro disteso su un letto, probabilmente all’interno dell’ospedale.

Nonostante da anni il principe viva a Monte Carlo con la sua famiglia, è tuttora uno dei personaggi più seguiti e popolari in Italia.

Infatti negli anni Emanuele ha preso parte a vari programmi televisivi partecipando anche al Festival di Sanremo (clicca qui se vuoi rivedere tutte le foto più belle della finale del Festival di quest’anno).

Il messaggio di Emanuele Filiberto

Una foto del braccio con un braccialetto, questo lo scatto postato da Emanuele Filiberto di Savoia per parlare dell’intervento di cui non ha rivelato dettagli e motivi. Il principe ha accompagnato il post con una didascalia, queste le sue parole: “Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni... Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa... e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso! Vi abbraccio”.

La notizia ha subito fatto il giro del web destando grande preoccupazione fino al nuovo messaggio di Emanuele che ha rassicurato tutti con un nuovo post parlando dell’esito dell’operazione, queste le sue parole: “Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi. Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene! Qualche giorno di riposo poi… Avanti tutta!!”.

Al momento non sono noti dettagli o motivi dell’intervento affrontato ma soltanto che Emanuele trascorrerà la convalescenza a casa, molto probabilmente al fianco di sua moglie, l’attrice Clotilde Courau, molto apprezzata in Francia dove ha preso parte a numerosi film di grande successo, tra i quali “La Vie en rose”, vincitore di due premi Oscar: il primo per la miglior attrice protagonista grazie all’interpretazione di Marion Cotillard e il secondo per il miglior trucco.

Emanuele e Clotilde sono felicemente sposati dal 2003 quando coronarono il loro sogno d’amore convolando a nozze a Roma.