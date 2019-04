Una gaffe che ha fatto subito fatto il giro dei social, protagonista dell’accaduto Antonella Elia. Stando a quanto riportato da Leggo, la conduttrice non sarebbe stata riconosciuta da una docente che avrebbe dato vita a una scena davvero surreale.

Antonella Elia: trent’anni di carriera

Antonella Elia, classe 1963, è tra le protagoniste del piccolo schermo da circa trent’anni. La showgirl inizia la sua carriera prestissimo, infatti appena maggiorenne si trasferisce a Roma alla ricerca della sua strada di vita, il talento non le manca e la voglia di arrivare è davvero tanta e infatti alla fine degli anni ’80 inizia a recitare in alcuni spettacoli teatrali dando quindi ufficialmente il via al suo percorso artistico.

La grande esplosione mediatica arriva negli anni ’90 quando prende parte ad alcuni programmi famosi della televisione italiana affiancando i grandi maestri del piccolo schermo che la rendono un’icona televisiva. Il carattere forte e la simpatia irriverente sono il suo marchio di fabbrica, il pubblico non può far altro che apprezzare e amare schiettezza e ironia della showgirl che in breve tempo diventa nota a tutti.

Nel corso della sua carriera quasi trentennale Antonella Elia si è misurata in diversi campi, dal teatro che ha segnato il suo debutto alla televisione nel ruolo di conduttrice e recitando in serie televisive passando anche per il cinema in cui si è misurata in diverse pellicole. La poliedricità della conduttrice l’ha resa uno dei volti più noti del piccolo schermo, ma a quanto pare non a tutti.

La domanda ad Antonella Elia: "E tu di cosa ti occupi?"

Stando a quanto riportato da Leggo, mercoledì scorso la showgirl sarebbe stata vittima di un divertente misunderstanding da parte di una docente durante un corso di formazione sull’utilizzo di Instagram.

Tutto sarebbe nato quando la docente avrebbe chiesto ai partecipanti di presentarsi davanti agli altri, al momento di Antonella Elia, la showgirl si sarebbe sentita dire “E tu di cosa ti occupi?”, a cui avrebbe risposto con “Non mi conosci?”. Alle parole della showgirl sarebbe seguita una risposta negativa da parte dell’insegnante a cui Antonella avrebbe detto “Io faccio l’attrice, sono Antonella Elia”, ma la docente sembrerebbe aver risposto con un semplice “Mi dispiace…”.

Dopo un momento di grande imbarazzo, la situazione sarebbe stata poi sciolta dai presenti che avrebbero spiegato la popolarità dell’artista. Un divertente imprevisto che ha conquistato il web.