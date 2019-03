Nina Moric, la foto che ha fatto impazzire i social

Una foto che ha letteralmente fatto impazzire i social, la bellissima modella croata ha condiviso con i fan uno scatto in cui si mostra più sensuale che mai. Nina Moric, classe 1976, è tra le celebrity più seguite del nostro paese, da oltre vent’anni ogni flirt e novità sulla sua vita sono sotto l’occhio dei media.

La carriera di Nina inizia alla fine degli anni ’90 quando la sua bellezza viene notata dai più grandi stilisti noti a livello internazionale che la vogliono sopra le passerelle per indossare gli abiti più glamour al mondo. La grande esplosione mediatica arriva nel 1999 quando viene scelta come protagonista del video di “Livin' la vida loca” di Ricky Martin; il singolo diventa uno dei più grandi successi di sempre vendendo milioni di copie in tutto il mondo e guadagnando numerosi riconoscimenti, tra i quali un disco d’oro in Svezia, Germania, Nuova Zelanda e Norvegia.

Gli anni successivi rappresentano un momento d’oro per Nina che tra amore e carriera è tra le artiste più richieste, apprezzate e desiderate d’Italia. Cinema, televisione e moda, in qualunque settore l’artista decida di mettersi in gioco, i risultati sono strabilianti.

Lo scatto che ha infiammato i social

Nelle ultime ore Nina è tornata nuovamente al centro dei media per uno scatto che ha fatto il giro del web. L’artista conta un profilo Instagram con quasi 600.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra shooting e momenti privati.

Negli anni la modella ha costruito un rapporto molto solido con i fan rendendoli partecipi della vita e condividendo con loro ogni sfumatura delle sue giornate.

Ora Nina ha deciso di postare uno scatto in cui si mostra al naturale, inutile dire come la foto abbia fatto il pieno di like. Il post vede la bella modella croata posare completamente nuda con soltanto una chitarra sopra la schiena, sullo sfondo una parete bianca in cui è impressa la sua firma. Nina appare al naturale con capelli lunghi e uno sguardo sensuale, numerosi i tatuaggi che mostrano il suo animo rock e ribelle.

La foto è stata accompagnata anche dalla breve didascalia “Per qualcuno è solo rumore…” a cui fanno seguito due emoticon e la parola “art”. Nina ha voluto sottolineare come da un lato alcuni possano vederci soltanto uno scatto di nudo, dall’altro invece una foto artistica.

Il post ha immediatamente fatto il pieno di like e al momento ne conta oltre 40.000 a cui si aggiungono più di 300 commenti.