Ariana Grande torna con Big Sean, l'ex di lui scrive messaggi inquietanti

L’ultimo album di Ariana Grande sembra proprio aver predetto il futuro. Nel primo singolo estratto dal disco, “thank u next”, la cantante racconta le sue relazioni sentimentali ringraziando tutti gli ex perché è anche grazie al dolore e alla sofferenza che le hanno provocato se oggi è diventata la donna forte e invicibile che conosciamo. Il brano si apre proprio parlando di Big Sean, una delle relazioni più famose della cantante: “Thought I'd end up with Sean / But he wasn't a match”.

Il destino scritto nella canzone

Ma non è finita qui, infatti se all’interno del singolo “7 rings” Ariana racconta dell’importanza dell’amicizia e dello stretto rapporto che la lega alle sue migliori amiche, nel terzo brano, dal titolo “break up with your girlfriend, i'm bored”, la cantante racconta di essere stanca della relazione di uomo con la sua fidanzata perché percepisce che tra loro due c’è qualcosa di molto più forte: “You can say I'm hatin' if you want to / But I only hate on her 'cause I want you / Say I'm trippin' if you feel that / But you without me ain't right (Ain't right) / You can call me crazy 'cause I want you”.

Qual è quindi la novità della vita sentimentale della ragazza? Ovviamente il ritorno di fiamma con Big Sean. Secondo gli ultimi rumor la coppia sarebbe tornata insieme dopo oltre quattro anni dalla fine della loro relazione. Infatti il primo incontro tra Ariana e Big Sean avvenne nell’estate del 2014 e il loro fidanzamento durò all’incirca un anno, ma ora la passione sembra proprio essersi riaccesa. I due artisti sono stati fotografati insieme all’uscita di uno studio di registrazione mentre si allontanavano a bordo dell’auto del ragazzo.

Gli strani messaggi di Jhene Aiko

Tuttavia se da un alto abbiamo l’amore ritrovato di una coppia, dall’altro c’è l’ex fidanzata di lui che sembra soffrire. Stando a quanto riportato, la cantante americana Jhene Aiko sembrerebbe aver scoperto la fine della sua relazione con Big Sean, fino a quel momento suo fidanzato, dalle foto pubblicate sui social.

Nelle ore successive la ragazza avrebbe scritto messaggi abbastanza particolari che hanno subito fatto preoccupare i fan, infatti l’artista avrebbe commentato così il ritorno di fiamma: “Non piangere per me, sono già morta”.

Dopo vari messaggi da parte degli utenti, l’artista avrebbe immediatamente rimosso tutto, compreso quanto scritto dalle persone, non lasciando traccia di nulla. Ovviamente queste frasi hanno subito allertato il pubblico che ha immediatamente iniziato a mostrare affetto e solidarietà alla ragazza.